فاكهة تعزز الهضم وتقوي المناعة وتحمي القلب.. احرص عليها

تعد فاكهة الكيوي من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وتتميز بطعمها الفريد الذي يمزج بين الحموضة والحلاوة.

هذه الفاكهة الصغيرة يمكن أن تضيف قيمة غذائية عالية لنظامك اليومي، إذ تساهم في دعم صحة الجهاز الهضمي، تعزيز المناعة، حماية القلب، وتحسين صحة العيون.

وفقا لموقع Healthline، ينصح الخبراء بتناول الكيوي يوميا للاستفادة من فوائدها المتعددة والوقاية من الأمراض المزمنة، بما في ذلك بعض أنواع السرطان.

الكمية اليومية الموصى بها



توصي الدكتورة تريشا باسريشا، أخصائية الجهاز الهضمي في بوسطن، بتناول حبتين من الكيوي يوميا.

هذه الكمية توفر الألياف اللازمة لتحسين الهضم، بالإضافة إلى جرعة غنية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة الضرورية لصحة الجسم. كما أن تناول الكيوي بانتظام يساعد في الحفاظ على وزن صحي ودعم الصحة العامة.

القيمة الغذائية لفاكهة الكيوي



تحتوي حبة واحدة من الكيوي على:

42 سعرا حراريا

1 جرام بروتين

10 جرامات كربوهيدرات (6 جرامات منها سكر)

2.07 جرام ألياف غذائية

24 مليجرام كالسيوم

12 مليجرام مغنسيوم

24 مليجرام فسفور

215 مليجرام بوتاسيوم

64 مليجرام فيتامين C