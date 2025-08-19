ما العلاقة بين مقدمات السكري وزيادة خطر الوفاة؟

يشير العلماء إلى أن "مقدمات السكري" هي حالة يرتفع فيها مستوى السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، لكنها لا تصل إلى حد الإصابة الفعلية بمرض السكري من النوع الثاني.

أظهرت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة بافالو الأمريكية، أن مقدمات السكري تشكل خطرًا أكبر على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و54 عامًا، مقارنةً بالفئات العمرية الأكبر سنًا.

الفئات الشابة أكثر تأثرًا بتبعات هذه الحالة، ما يجعل التدخل المبكر أمرا ضروريا.

اعتمدت الدراسة على بيانات من المسح الوطني للصحة والتغذية (NHANES)، والتي شملت أكثر من 38,000 مشارك. وُجد أن نحو 26.2% (9,971 شخصًا) من المشاركين مصابون بمقدمات السكري، إما بناءً على إفادتهم الذاتية أو نتائج اختبار الهيموغلوبين السكري (HbA1c) التي تراوحت بين 5.7% و6.4%، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

علاقة مقدمات السكري بالوفاة

في البداية، أظهرت التحليلات وجود ارتباط بين مقدمات السكري وزيادة خطر الوفاة، لكن عند مراعاة عوامل مثل النمط المعيشي، والخصائص السكانية، والأمراض المصاحبة، اختفى هذا الارتباط بشكل عام.

لماذا يتأثر الشباب أكثر؟

يرجح الباحثون أن السبب في ذلك يعود إلى أن كبار السن ما يعانون من أمراض مزمنة متعددة قد تخفي تأثير مقدمات السكري، أما في الفئات العمرية الأصغر، فإن هذه الحالة قد تكون مؤشرًا مبكرًا على اختلالات في التمثيل الغذائي، ما يزيد من احتمالية تطور مرض السكري لاحقًا.

أهمية التشخيص المبكر

أشارت الدراسة إلى أهمية الكشف المبكر والتدخل العلاجي، خصوصًا لدى الفئات الشابة، للحد من خطر الإصابة بالسكري وتقليل احتمالات الوفاة المبكرة.

