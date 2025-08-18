تحذير من الدهون الحشوية.. تهدد القلب وترفع الكوليسترول

أفاد الدكتور جوستافو دوس ريس ماركيز، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أن ارتفاع الكوليسترول قد يحدث حتى لدى الأشخاص النحيفين، نتيجة الاستعداد الوراثي وتراكم الدهون الحشوية.

ويقول الدكتور ماركيز: "يجب أن يتجاوز التقييم السريري المظهر الخارجي، لأن العوامل الوراثية والدهون الحشوية، التي لا ترى بالعين المجردة، غالبا ما تسبب تغيرات في مستوى الكوليسترول لدى النحيفين"، بحسب health.mail.ru.

ووفقا للطبيب، الدهون الحشوية هي ترسبات دهنية حول الأعضاء الداخلية في تجويف البطن، وتُعتبر خطيرة لأنها تنتج مواد نشطة بيولوجيا وسيتوكينات التهابية، كما أن هذه الدهون الخفية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري.،ولهذا السبب، يوصي الأطباء بقياس محيط الخصر وتحديد النسبة بين محيط الوركين والبطن، بالإضافة إلى تقييم مؤشر كتلة الجسم.

ويشير الطبيب أيضا إلى أن مستوى الكوليسترول يتأثر، إلى جانب العوامل الوراثية والدهون، بسوء التغذية والتوتر ونمط الحياة الخامل. كما أن الإفراط في تناول الدهون غير المشبعة، والأطعمة المقلية، والوجبات السريعة، والأطعمة المصنعة مثل البسكويت والكعك والوجبات الخفيفة، يحفز ارتفاع مستوى الكوليسترول.