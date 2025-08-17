فيروس شيكونجونيا يضرب الصين.. 4 مناطق تحت الخطر وهذه أبرز الأعراض

كتب- أحمد الضبع:

أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) تحذيرًا للمسافرين المتجهين إلى الصين ودول أخرى تشهد تفشي فيروس شيكونجونيا، من بينها بوليفيا وكينيا ومدغشقر وموريشيوس ومايوت وريونيون والصومال وسريلانكا.

وذكرت تقارير صحفية، وفقًا لموقع HealthDay News، أن المسؤولين الصحيين في الصين سجلوا أكثر من 8000 حالة إصابة بفيروس شيكونجونيا، وهو فيروس ينقله البعوض ويمكن أن يسبب الحمى وآلامًا شديدة في المفاصل.

مناطق في الصين تحت خطر فيروس شيكونجونيا

وتركز التفشي في مدينة فوشان الواقعة في مقاطعة قوانجدونج جنوب شرق الصين، والتي يقطنها نحو 10 ملايين شخ، كما أبلغت كل من هونج كونج وماكاو ومقاطعة هونان الواقعة أكثر من 400 ميل شمالًا عن حالات إصابة وجرى تصنيفها بأنها مناطق الخطر.

ويعد فيروس شيكونجونيا شديد الألم، خصوصًا في المفاصل، وقال الدكتور بيتر تشين-هونج، خبير الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا، بسان فرانسيسكو، لصحيفة The Washington Post: "يمكن أن يُعجز الأشخاص لأسابيع أو أشهر وربما سنوات".

وينتقل الفيروس عبر نوعين من البعوض هما Aedes aegypti وAedes albopictus، ويشيع في العديد من المناطق الدافئة حول العالم، بما في ذلك آسيا وأفريقيا والأميركتين، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض، يصاب البعوض بالفيروس عند لدغه شخصًا مصابًا، ثم يمكنه نقله للآخرين من خلال لدغات جديدة، كما يمكن أن ينتقل الفيروس عبر نقل الدم أو ملامسة الدم المصاب، لكنه لا ينتشر عن طريق السعال أو العطس أو اللمس.

أعراض فيروس شيكونجونيا

وعادة ما تظهر الأعراض بعد 3 إلى 7 أيام من لسعة البعوض المصاب، وتشمل الحمى، وآلام المفاصل، والصداع، والطفح الجلدي، وغيرها من الأعراض.

وعلى الرغم من ندرة الوفاة بسبب شيكونغونيا، إلا أن آلام المفاصل قد تستمر لفترات طويلة، بينما كبار السن والرضع والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة مثل ضغط الدم المرتفع أو السكري أو أمراض القلب، أكثر عرضة للإصابة الشديدة.

وحتى يوليو الماضي، تم تسجيل نحو 240 ألف حالة إصابة بفيروس شيكونجونيا

حول العالم هذا العام، وأسفرت عن وفاة 90 شخصًا، وفقًا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

ولا يوجد دواء محدد لعلاج الفيروس، لكن تم اعتماد لقاحين في الولايات المتحدة، الأول تم الموافقة عليه في 2023، وفقًا لصحيفة The Post.

إلا أن الصين لا تمتلك هذه اللقاحات، وتعتمد السلطات الصحية هناك على أساليب أخرى للحد من التفشي، مثل استخدام الطائرات دون طيار لرش مبيدات البعوض وإدخال أسماك في البرك لتأكل يرقات البعوض، كما يتوجب على المستشفيات الإبلاغ عن الحالات الجديدة خلال يوم واحد، بحسب الصحيفة.

ولتجنب لسعات البعوض، توصي CDC بارتداء ملابس طويلة الأكمام والبناطيل عند التواجد في الخارج، واستخدام مبيدات الحشرات، والبقاء في أماكن مكيفة أو مزودة بشاشات حماية للنوافذ.