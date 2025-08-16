احرص عليه.. 5 فوائد مذهلة لعصير الطماطم

يحتوي عصير الطماطم على نسبة من الليكوبين والألياف والنياسين التي تعمل على تحسين مستويات الدهون في الدم وتقليل الكوليسترول الضار (LDL)، كما أظهرت دراسة يابانية أن تناول حوالي كوب من عصير الطماطم يوميًا لمدة عام أدى إلى انخفاض ملموس في ضغط الدم لدى الأشخاص المعرضين لارتفاعه.

ووفق موقع "Medical News Today"، نستعرض فوائد عصير الطماطم على الجسم.

مصدر غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة

كل كوب من عصير الطماطم يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، بالإضافة إلى كميات مهمة من فيتامينات A، E، K"، وحمض الفوليك، مع كمية من "البوتاسيوم" المفيد لصحة القلب

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

بفضل احتوائه على الليكوبين وكل من الألياف والبوتاسيوم والفيتامين C والفولات، يُسهم عصير الطماطم في تخفيض ضغط الدم، تقليل الكوليسترول

تحسين صحة العين والبشرة

عصير الطماطم غنيًا بـ الليكوبين، اللوتين، والبيتا‑كاروتين، وهي مضادات أكسدة تساعد في حماية العين من التلف الناتج عن الضوء وتقليل خطر الإصابة بضمور الشبكية المرتبط بالتقدم في العمر.

تحكم أفضل بضغط الدم عبر البوتاسيوم

عصير الطماطم يحتوي على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم (أكثر من 500 ملغ في الكوب الواحد)، مما يساعد على موازنة مستويات الصوديوم في الجسم ودعم انخفاض ضغط الدم وتقليل خطر أمراض القلب والسكتات الدماغية.