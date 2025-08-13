5 أخطاء شائعة تحول الشاي من مشروب مفيد إلى خطير على صحتك

يعتبر الشاي من أكثر المشروبات شعبية حول العالم، ويشتهر بفوائده الصحية العديدة ونكهته العطرية المحببة.

ومع ذلك، هناك عادات خاطئة قد تجعل من الشاي مصدرا للأضرار الصحية بدلا من الفوائد، إذا لم يتم الانتباه إليها.

وفقا لموقع health.mail.ru، إليك أبرز خمسة أخطاء يجب تجنبها للحصول على شاي صحي وآمن:

تخمير الشاي بشكل مركز جدا

استخدام كمية كبيرة من أوراق الشاي يؤدي إلى شاي مركز غني بالكافيين والتانينات، وهذا يمكن أن يسبب تحفيزا مفرطا للجهاز العصبي واضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإمساك، كما يعمل مدرا قويا للبول، مما قد يسبب جفاف الجسم إذا أفرط في تناوله.

ترك الشاي ليختمر لفترة طويلة أو شرب شاي الأمس

الشاي المعتق لفترات طويلة يفقد جزءا كبيرا من فوائده الصحية، ويصبح بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا الضارة، مما يعرض الصحة لمخاطر العدوى.

تناول الشاي وهو ساخن جدا

المشروبات شديدة السخونة تسبب تهيج الأغشية المخاطية في الحلق والمريء والمعدة، وقد تؤدي مع الوقت إلى التهابات أو حتى زيادة خطر الإصابة بأورام سرطانية.

شرب الشاي على معدة فارغة

تناول الشاي قبل الأكل قد يخفض الشهية بشكل غير صحي بسبب تأثير المنثول ومستخلصات أوراق الشاي على مراكز الجوع، مما يجعل تخطي وجبة الإفطار أمرا غير مستحب.

شرب الشاي مباشرة بعد الوجبات

مركبات معينة في الشاي يمكن أن تعيق امتصاص الجسم للحديد والبروتين وبعض المعادن المهمة، لذا من الأفضل الانتظار لمدة 30 دقيقة بعد الأكل قبل شرب الشاي.