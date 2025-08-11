الحقيقة الكاملة وراء حادث مدربة الأوركا "جيسيكا".. ما القصة؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

خلال الأيام الماضية، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بقصة مثيرة تدعي وفاة مدربة الحيتان “جيسيكا رادكليف” بعد هجوم مروع من حوت قاتل أثناء عرض حي.

وزعمت المنشورات أن الحادثة تم تصويرها، وأن الفيديو متداول بشكل واسع بين المستخدمين لكن، ما هي حقيقة هذه القصة؟ وهل هناك أي دلائل رسمية تثبت وقوعها؟

"جيسيكا رادكليف" شخصية وهمية بلا أثر حقيقي

ووفق تقرير منشور بموقع Vocal البريطاني، بعد التدقيق والتحقيق، تبين أن "جيسيكا رادكليف" ليست سوى شخصية خيالية لا وجود لها في سجلات المدربين الحقيقية، ولا يوجد أي تقرير أو بيان رسمي عن وقوع حادثة مشابهة باسمها أو في نفس الظروف المزعومة.

عادةً ما تنشأ هذه القصص على مدونات ومواقع غير معروفة، وترتبط بمقاطع فيديو قديمة أو مشوشة تم التلاعب بها لجذب المشاهدين.

كيف تنتشر مثل هذه الأخبار الزائفة؟

تتبع هذه القصص نمطًا متكررًا في عالم الأخبار المضللة على الإنترنت، حيث يبدأ الأمر بعناوين مثيرة على مواقع مجهولة، ثم تنتقل عبر حسابات التواصل الاجتماعي وقنوات يوتيوب تستخدم المؤثرات الصوتية والذكاء الاصطناعي لخلق مشاهد واقعية مزيفة، ينتشر الخبر بسرعة، ويُشارك بدون تحقق، ما يجعل من الصعب تمييز الحقيقة من الخيال.

الحوادث الحقيقية التي تستند إليها القصة المزيفة

ليس من الغريب أن يقبل الناس هذه القصص، إذ تستند إلى حوادث حقيقية وقعت لمدربي حيتان قاتلة مثل:

وفاة المدربة دون برانشو عام 2010، والتي تناولها الفيلم الوثائقي "بلاك فيش".

مقتل المدرب أليكسيس مارتينيز في 2009.

وفاة المدربة كيلتي بيرن في 1991.

هذه الحوادث أثبتت أن التعامل مع الحيتان القاتلة يحمل مخاطر حقيقية، مما يجعل قصة "جيسيكا رادكليف" تبدو معقولة للبعض، رغم أنها ملفقة.

مخاطر انتشار المعلومات المضللة وتأثيرها

تعتبر القصص الخادعة مثل هذه ضارة على عدة مستويات، حيث تشوش الفهم العام لمخاطر العمل مع الحيوانات الضخمة، وتؤثر سلبًا على الجدل حول حقوق الحيوانات وظروف احتجازها كما تسبب ألمًا إضافيًا لعائلات وأصدقاء ضحايا حقيقيين حين تُستغل ذكرياتهم في مثل هذه الأكاذيب.

ويجب على الإعلام أن يستند إلى الوقائع، لا القصص المفبركة التي تضلل الجمهور.

ما هو حوت الأوركا؟

حوت الأوركا هو نوع من الدلافين البحرية، ويُصنّف ضمن فصيلة الدلافين البحرية (Delphinidae).

يعيش في جميع محيطات العالم، من المياه القطبية الباردة إلى المناطق الاستوائية الدافئة يتميز بجسمه القوي، وزعانفه الظهرية المثلثة، واللون الأسود والأبيض المميز، "Ocean Conserva"

سلوكيات اجتماعية معقدة

تعيش حيتان الأوركا في مجموعات اجتماعية تُعرف بالـ"بود" (Pod)، تتراوح أعدادها بين 5 إلى 30 فردًا.

تتميز هذه المجموعات بوجود هيكل اجتماعي هرمي، حيث تقود الإناث البالغة المجموعة، تتواصل الحيتان فيما بينها باستخدام أصوات متنوعة، وتُظهر سلوكيات تعاونية في الصيد واللعب.

مهارات صيد متطورة

تُعتبر حيتان الأوركا من أكثر المفترسات البحرية تطورًا تستخدم تقنيات صيد متنوعة، مثل دفع الفقمات عن الجليد، والتعاون الجماعي للإيقاع بالفريسة، تتغذى على الأسماك، والفقمات، والطيور البحرية، وحتى الحيتان الأخرى.

قدرة على التكيف والتعلم

تُظهر حيتان الأوركا قدرة عالية على التكيف مع بيئات مختلفة، وتعلم سلوكيات جديدة تم توثيق سلوكيات غير معتادة، مثل استخدام الطحالب البحرية في تنظيف أجسامها، مما يدل على استخدام الأدوات.