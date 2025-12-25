بشرى تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة احتفالا بأعياد الميلاد (صور)
كتب : معتز عباس
-
عرض 2 صورة
-
عرض 2 صورة
كتب - معتز عباس:
شاركت الفنانة بشرى متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.
ونشرت بشرى صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد مجيد".
ظهرت بشرى بإطلالة شتوية مرتدية بالطو شتوي طويل، وقبعة على الرأس، نال إعجاب صديقتها من نجمات الفن، وهي، الفنانة هيدي كرم:، التي علقت: "عيد ميلاد سعيد لكِ أيضا عزيزي".
يذكر أن الفنانة بشرى احتفلت مؤخرًا بقرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى القضائية المطالِبة بوقف فيلم "الملحد"، وعلّقت: "ده خبر تاريخي بعد خبر إعادة الانتخابات".
اقرأ أيضا..
بينهم"السقا ومالك وداوود".. 25 صورة لنجوم الفن في عزاء الماكيير محمد عبد الحميد
بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس والجمهور يعلق (فيديو)