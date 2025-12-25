إعلان

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة احتفالا بأعياد الميلاد (صور)

كتب : معتز عباس

12:32 ص 25/12/2025
    بشرى باطلالة شتوية انيقة

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة بشرى متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت بشرى صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد مجيد".

ظهرت بشرى بإطلالة شتوية مرتدية بالطو شتوي طويل، وقبعة على الرأس، نال إعجاب صديقتها من نجمات الفن، وهي، الفنانة هيدي كرم:، التي علقت: "عيد ميلاد سعيد لكِ أيضا عزيزي".

يذكر أن الفنانة بشرى احتفلت مؤخرًا بقرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى القضائية المطالِبة بوقف فيلم "الملحد"، وعلّقت: "ده خبر تاريخي بعد خبر إعادة الانتخابات".

الفنانة بشرى إطلالة الفنانة بشرى الفنانة بشرى على إنستجرام الفنانة بشرى بإطلالة شتوية

