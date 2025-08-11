بعد مأساة مطعم سوهاج.. إجراءات وقائية قد تمنع انفجار أسطوانات الغاز

شهدت محافظة سوهاج منذ أيام واقعة مأساوية عندما انفجرت أسطوانة غاز داخل مطعم للمأكولات السريعة بميدان الشبان المسلمين بحي شرق، ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

ووفقا للبوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، فإن هناك مجموعة من الإرشادات والإجراءات الوقائية التي يمكن أن تحد من مخاطر انفجار أسطوانات الغاز، والتي تشكل خطرًا حقيقيًا في حال الإهمال أو سوء الاستخدام.

ومن أبرز هذه الإجراءات، وضع الأسطوانة في مكان آمن خارج المنزل مع تمديد شبكة توصيل مناسبة، وتجنب وضعها في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية أو تحت أشعة الشمس المباشرة، كما يجب حفظها بعيدًا عن الأطفال والممرات ومصادر الكهرباء أو المواد القابلة للاشتعال، والتأكد من أن تكون في وضع رأسي دائمًا.

كما تؤكد التعليمات على ضرورة التأكد من سلامة منظم الغاز، باعتباره صمام الأمان الرئيسي، وعدم قلب الأسطوانة أو نقل الغاز من أسطوانة إلى أخرى، فضلا عن أهمية استخدام خرطوم مخصص للغاز بطول لا يتجاوز مترًا ونصف، يتحمل ضغط 20 بار على الأقل، مع تغييره كل خمس سنوات أو فور ظهور أي تلف أو تشققات.

وفي حال الاشتباه بوجود تسرب، يجب الامتناع تمامًا عن إشعال أي مصدر لهب أو تشغيل الأجهزة الكهربائية، وإغلاق الأسطوانة فورًا، وفتح النوافذ للتهوية، ثم فحص الوصلات باستخدام رغوة الصابون، مع الاستعانة بفني مختص إذا استمرت الرائحة.

