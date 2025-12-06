حصاد 2025.. 16 صورة لأبرز إطلالات أحمد سعد المُثيرة للجدل

شهد عام 2025 عدة إطلالات لأحمد سعد أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جرأتها وغرابتها وخروجها عن المألوف.

فيما يلي، أبرز إطلالات أحمد سعد المُثيرة للجدل:

جاكيت الفرو مع حلق

خلال حفل "Joy Awards" لعام 2025، ظهر أحمد سعد مرتديا جاكيت طويل من الفرو الأسود، ونسق معها سلسلة وحلق في أذنه، ما أثار جدلا بين متابعيه بسبب تميز الإطلالة وجرأتها في اختيار الإكسسوارات.

قميص حرير وبنطلون "جيب شورت"

اختار سعد قميصا من الحرير الأسود المنقط بالأبيض، مع بنطلون واسع قصير يشبه "جيب الشورت".

وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على الإطلالة، قائلا: "هل من يختار ملابس أحمد سعد يعلم أننا أمام إطلالة نسائية تحاكي ملابس جدات؟".

توب أسود دون أكمام

في ظهور آخر، ارتدى توبا أسود دون أكمام، مع بنطلون واسع مربوط عند الخصر، وسلسلة حول رقبته، هذا الأسلوب غير التقليدي في الحفلات الرجالية أثار تباينا في الآراء، خاصة في المجتمعات التي تتمسك بتقاليد الملابس الرسمية.

جاكيت فرو مع البنطلون الواسع

وفي إطلالة أخرى، ظهر مرتديا جاكيت فرو أسود، مع بنطلون واسع وجوارب طويلة وحذاء رياضي، ليمنحه مظهرا مختلفا وغريبا عن الملابس المعتادة.

جاكيت بالترتر الأسود

وفي إطلالة مُلفتة أخرى، ارتدى "سعد" جاكيت قصيرا من الترتر الأسود اللامع، نسقه مع تي شيرت أبيض وبنطلون جينز واسع، التناقض بين الجاكيت اللامع والجينز الواسع منح الإطلالة طابعا مثيرا للجدل وجذب أنظار الجمهور.