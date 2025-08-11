لماذا خضع جون سينا لعملية زراعة الشعر؟.. لن تتوقع السبب

كشف نجم المصارعة العالمي والممثل الأمريكي جون سينا عن السبب غير المتوقع الذي دفعه للخضوع لعملية زراعة الشعر العام الماضي، مؤكدا أن جمهوره كان الدافع الأكبر وراء قراره.

وفي مقابلة جديدة مع مجلة People أوضح "سينا" أنه كان يحاول إخفاء علامات تساقط الشعر، لكن بعض المشجعين لاحظوا الأمر ورفعوا لافتات ساخرة كتب عليها: "جون سينا الأصلع"، ما دفعه للبحث عن حلول، بحسب شبكة "سي إن إن".

وقال جون سينا: "بدأت روتينا جديدا يشمل العلاج بالضوء الأحمر، ومينوكسيديل، والفيتامينات، وشامبو وبلسم خاص، إلى جانب عملية زراعة شعر في 2024".

وأضاف مازحا: "لو لم يكن هناك كل هذا الخجل الاجتماعي حول الصلع، لكنت أجريتها قبل 10 سنوات، فأنا لست وحدي؛ 7 أو 8 من كل 10 رجال يعانون من نفس المشكلة".

وأشار أسطورة المصارعة إلى أن العملية "غيرت مجرى حياته تماما"، وأسهمت في منحه فرصًا تمثيلية أكبر، مؤكدا: "تسريحة الشعر الجديدة تساعد على إبراز جانب مختلف من شخصيتي أمام الكاميرا".

ويأتي هذا التغيير بالتزامن مع إعلان "سينا" اعتزاله المشاركة في فعاليات اتحاد المصارعة العالمي WWE بنهاية 2024، مرجعا قراره إلى التقدم في السن وتراجع لياقته البدنية، قائلا: "لم أعد بنفس القوة أو السرعة التي كنت عليها، وصحتي وإخلاصي لشريكتي هما أولويتي الآن".

ويواصل سينا نشاطه الفني خارج الحلبة، إذ يترقب عشاقه عرض الموسم الثاني من مسلسل "Peacemaker" على منصة HBO Max خلال أغسطس الجاري.