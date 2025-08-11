مهم للعضلات والبشرة.. مقدار البروتين الذي يحتاجه الجسم

البروتين ضروري لنمو العضلات، ويرمم الأنسجة، ويبني البشرة والشعر والأظافر، ويلعب دورا رئيسيا في المناعة، والهضم، ونقل الأكسجين، وهو أحد العناصر الغذائية الكبرى الـ 3 التي نحتاجها بكميات كبيرة - إلى جانب الكربوهيدرات والدهون.

والعناصر الغذائية الدقيقة كالفيتامينات والمعادن مهمة أيضا، ولكن بكميات أقل بكثير؛ عادةً مليجرامات أو حتى ميكروجرامات، وتعتمد الكمية التي تحتاجها على حجم الجسم، ومستوى النشاط، وصحة الشخص.

لكن وفق "ستادي فايندز"، يجب أن يستهدف الشخص البالغ قليل الحركة حوالي 0.8 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم يومياً، بينما قد يحتاج الرياضيون إلى ما يصل إلى 2 جرام من البروتين لكل جرام من وزن الجسم.

ويحذر الخبراء من أن الإفراط في تناول البروتين قد يؤدي إلى نتائج عكسية، فالإفراط قد يجهد الكلى، ويسبب الجفاف أو مشاكل في الجهاز الهضمي، وإذا كان مصدره اللحوم المصنعة، فقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا، احرص على تناول كميات متوازنة من الكربوهيدرات والدهون للحفاظ على صحتك العامة.

وتحتوي بعض الأطعمة على بروتين أكثر (مثل صدور الدجاج)، على الرغم من أن الكمية الإجمالية المطلوبة من الطعام قد تكون عالية للرياضيين، وهنا يأتي دور مسحوق البروتين، الذي يوفر عادةً 20-30 جراما من البروتين لكل مغرفة - كمكمل غذائي.

وبشكل عام، الأطعمة الكاملة هي الأفضل: يجب أن تكون اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والفاصوليا والبقوليات مصادرك الرئيسية، مع استخدام المكملات الغذائية باعتدال.