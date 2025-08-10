ما أضرار الإفراط في البروتين؟.. وهذه هي الكمية التي يحتاجها الجسم

البروتين ضروري للعديد من وظائف الجسم الأساسية، فهو يدعم نمو العضلات، ويساعد على إصلاح الأنسجة، ويعد مكونا أساسيا للبشرة والشعر والأظافر.

كما أنه يؤدي دورا حيويا في جهاز المناعة، وعملية الهضم، ونقل الأكسجين.

والبروتين من العناصر الغذائية الكبرى الثلاثة، إلى جانب الكربوهيدرات والدهون، والتي يحتاجها الجسم بكميات كبيرة، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

وتختلف الكمية المطلوبة بناء على عدة عوامل مثل حجم الجسم ومستوى النشاط والحالة الصحية.

ويجب أن يستهدف الشخص البالغ قليل الحركة حوالي 0.8 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم يومياً، بينما قد يحتاج الرياضيون إلى ما يصل إلى 2 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

مخاطر الإفراط في تناول البروتين

ويحذر الخبراء من أن الإفراط في تناول البروتين قد يؤدي إلى نتائج عكسية. فالإفراط قد يُجهد الكلى، ويُسبب الجفاف أو مشاكل في الجهاز الهضمي، وإذا كان مصدره اللحوم المصنعة، فقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

لذا، احرص على تناول كميات متوازنة من الكربوهيدرات والدهون للحفاظ على صحتك العامة.

احتياجات الرياضيين

وبالنسبة للرياضيين ولاعبي كمال الأجسام - الذين غالباً ما يستهدفون حوالي 2 جرام لكل كيلو جرام يمكن أن يعني هذا ما يصل إلى 200 جرام من البروتين يومياً.

ويصعب تحقيق ذلك من خلال الطعام العادي وحده. مثلاً، تحتوي 30 بيضة على 200 جرام من البروتين، وكذلك 2.5 كيلو جرام من الفاصوليا المطبوخة.

وتحتوي بعض الأطعمة على بروتين أكثر (مثل صدور الدجاج)، على الرغم من أن الكمية الإجمالية المطلوبة من الطعام قد تكون عالية للرياضيين.

مسحوق البروتين

وهنا يأتي دور مسحوق البروتين، الذي يوفر عادةً 20-30 جرام من البروتين.

وبشكل عام، الأطعمة الكاملة هي الأفضل: يجب أن تكون اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والفاصوليا والبقوليات مصادرك الرئيسية، مع استخدام المكملات الغذائية باعتدال.