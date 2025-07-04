أفضل وأسوأ 9 مشروبات لصحة الكبد

كتب – سيد متولي

كشف الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، والطبيب البارز في جامعة هارفارد، في فيديو على إنستجرام، عن تسعة مشروبات شائعة بناءً على تأثيرها على صحة الكبد على مقياس من 1 إلى 10 (حيث 10 هو الأفضل).

وتُلقي آراءه الضوء على المشروبات التي تدعم وظائف الكبد، وتلك التي تعتبر مفيدة للصحة، إضافة إلى تلك التي قد تلحق الضرر بالكبد سرًا، بحسب تايمز أوف إنديا.

ويقول الدكتور سيثي: "بصفتي أخصائيًا في أمراض الجهاز الهضمي والكبد، كثيرًا ما يسألني الناس عن المشروبات الآمنة، في هذا الفيديو، صنفتُ كل شيء من القهوة وعصائر الفاكهة إلى مشروبات الطاقة، ستُفاجأ - مشروب واحد يعتبره الكثيرون صحيًا، في الواقع، يضر أكثر مما يفيد".

من عصير البنجر إلى ماء الليمون، يصنف طبيب هارفارد البارز تسعة من أفضل وأسوأ المشروبات لصحة الكبد.

أفضل وأسوأ 9 مشروبات شائعة لصحة الكبد

1. عصير فواكه جاهز: 1/10

2. شاي محلى: 2/10

3. عصير فواكه طازج: 4/10

4. عصائر خضراء: 5/10

5. ماء ليمون: 6/10

6. عصير بنجر: 7/10

7. عصير خضراوات غير محلى: 8/10

8. قهوة سوداء: 9/10

9. ماء: 10/10

وصنف الدكتور سيثي المشروبات التسعة الأكثر شيوعًا لصحة الكبد على مقياس من 1 إلى 10.

تصدّر الماء القائمة بعلامة 10 كاملة، تلاه القهوة السوداء (9/10) وعصير الخضار غير المُحلى (8/10).

حصل عصير البنجر على 7/10، بينما حصل ماء الليمون على 6/10، بينما حصلت العصائر الخضراء وعصائر الفاكهة الطازجة على علامتين متوسطتين (5/10 و4/10 على التوالي).

ومع ذلك، صُنّف الشاي المُحلى (2/10) وعصائر الفاكهة الجاهزة (1/10) على أنهما الأسوأ نظرًا لارتفاع محتواهما من السكر وإمكانية إلحاق الضرر بالكبد.

ويُظهر هذا التصنيف أهمية المشروبات الطبيعية غير المُحلاة لصحة الكبد.

لماذا صحة الكبد مهمة؟

صحة الكبد الجيدة ضرورية للصحة، إذ يؤدي الكبد أكثر من 500 وظيفة حيوية في الجسم، فهو يساعد على تصفية الدم من السموم، ويساعد على الهضم عن طريق إنتاج العصارة الصفراوية، وينظم مستويات السكر في الدم، ويخزن العناصر الغذائية الأساسية، ويحلل الدهون والأدوية.



ويضمن الكبد السليم قدرة الجسم على معالجة ما يستهلكه ويمنع المواد الضارة بكفاءة، في الوقت نفسه، قد يؤدي ضعف صحة الكبد إلى التعب، ومشاكل الهضم، واختلال التوازن الهرموني، وأمراض خطيرة مثل الكبد الدهني أو تليف الكبد على المدى الطويل، لذلك، من المهم العناية بالكبد باتباع نظام غذائي متوازن، وشرب كميات كافية من الماء، والحد من تناول السكر.