لماذا تختلف ذاكرة الرجال والنساء مع التقدم في العمر؟

كشفت الدكتورة ماريا شتان، أخصائية علم النفس، أن تراجع ذاكرة الإنسان وانتباهه مع التقدم في السن يعود إلى تأثير الهرمونات.

وأشارت الدكتورة إلى وجود فروق بين الجنسين في وظائف الذاكرة مع التقدم في العمر.

فالتغيرات الهرمونية التي تمر بها النساء في مرحلة الشيخوخة، على وجه التحديد، يمكن أن تؤدي إلى ضعف الذاكرة والانتباه لديهن، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وأضافت: "درس العلماء الفروق بين الجنسين في الوظائف الإدراكية خلال مرحلة الشيخوخة الصحية في العديد من الدراسات. وقد أكدت بعض النتائج صحة الفرضيات الأولية التي تشير إلى وجود اختلافات بين الجنسين في القدرات الإدراكية، وأيضًا في طبيعة التغيرات الإدراكية المصاحبة للتقدم في السن".

وتشير الطبيبة إلى أنه في بداية الدراسة، تفوقت النساء على الرجال في اختبارات التفكير اللفظي، بما في ذلك الذاكرة اللفظية وطلاقة الكلام.

وتضيف: "أما الرجال، فقد أظهروا تفوقا في مهارات التفكير المكاني مقارنة بالنساء عند بداية الدراسة، لكنهم سجلوا معدلات أعلى من التدهور المعرفي اللاحق، خاصة في سرعة المعالجة النفسية مع التقدم في العمر.

وقد تسهم التغيرات في النظام الغدي الصمّاء، المصاحبة للشيخوخة، في التدهور المعرفي المرتبط بالعمر. وبالنسبة للنساء، فإن انخفاض إنتاج هرموني الإستروجين والبروجسترون مع التقدم في السن يؤدي إلى ضعف التركيز والذاكرة".

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