سرطان القلب.. 9 علامات تحذيرية مبكرة احذر تجاهلها

كتبت- شيماء مرسي

يحدث سرطان القلب عندما تنمو خلايا مريضة خارج نطاق السيطرة على القلب أو بالقرب منه وتشكل ورم.

ويعد سرطان القلب الأولي نادرا للغاية ويبدأ في القلب كساركوما، وهو نوع من السرطان ينشأ في الأنسجة الرخوة في الجسم.

كيف يحدث سرطان القلب؟

يحدث عندما تنتقل الخلايا السرطانية إلى القلب من سرطان في عضو مجاور، مما يؤدي إلى سرطان قلب ثانوي.

ويكون هذا السرطان في الغالب نقائليا وينتشر إلى القلب من الثدي والمريء والجلد والرئتين والكلى، وفقا لموقعي "تايمز ناو نيوز" و "مايو كلينيك".

وفي كثير من الأحيان، يمكن أن ينتشر أيضا من سرطانات الغدة الزعترية (التي تقع في الصدر) أو من سرطانات الدم والجهاز اللمفاوي.

وقد يؤدي التعرض للإشعاع وبعض السموم دورا وكذلك الوراثة العائلية، ويعتقد أن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بسرطان القلب الأولي هذا بسبب جيناتهم.

وقد يكون السبب الرئيسي مرتبطا بطفرة في جين يعرف باسم بروتين حماية التيلومير 1 أو POT1 .

ويمكن للوالدين المصابين بهذه الطفرة أن ينقلوها إلى أطفالهم البيولوجيين.

لماذا يعتبر سرطان القلب نادرا ؟

قلبك مليء بالأنسجة الضامة وخلايا العضلات التي لا تتجدد بسرعة، مما يجعلها مقاومة للسرطان.

وتنمو الخلايا السرطانية وتتكاثر بقوة أكبر في النسيج الظهاري الذي يتجدد بسرعة أكبر ويكون أكثر عرضة للطفرات المسببة للسرطان.

ويبطن النسيج الظهاري معظم الأعضاء، ولهذا السبب يؤثر السرطان عادة على الأنسجة في الثديين والأعضاء مثل القولون والبنكرياس والرئتين والجلد.

علامات سرطان القلب

يعد قصور القلب المفاجئ وغير المبرر أبرز أعراض سرطان القلب، حيث يعاني الكثير من الأشخاص من ضيق في التنفس وإرهاق شديد وتعب إذا كان الورم يضغط على حجرة القلب، وتشمل بعض الأعراض الأخرى ما يلي:

عدم انتظام ضربات القلب

ألم الصدر

الإغماء

الانصباب التاموري

فقدان الوزن

آلام الظهر المزمنة

السعال الدموي

الارتباك أو مشكلات الذاكرة

هل يمكن علاج سرطان القلب؟

يمكن علاجه من خلال العلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو مزيج منهما، حيث يساعد ذلك على في تقليص حجم ورم القلب وتخفيف أعراضه.

ويعتمد العلاج أيضا على موقع الورم وحجمه، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل صحتك العامة وعمرك.

وفي كثير من الأحيان، قد يلجأ الأطباء إلى الجراحة لإزالة الورم، مما قد يطيل عمرك إذا أزال الجراح الورم بالكامل، ومع ذلك، قد تكون الجراحة معقدة للغاية، لذا يفضل إجراؤها في مركز متخصص.

وفي بعض الحالات النادرة، قد يقوم الجراح بإزالة القلب وإجراء عملية جراحية ثم إعادته إلى مكانه في عملية تعرف باسم زراعة القلب التلقائية، كما تعد زراعة القلب خيارا فعالا في بعض الحالات.