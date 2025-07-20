على طريقة أكرم حسني.. جدة للإيجار بـ 1136 جنيه في الساعة

كتبت- أسماء مرسي:

قدمت شركة "Client Services" اليابانية خدمة فريدة من نوعها تُدعى "أوكي أوباتشان"، تسمح لأي شخص باستئجار امرأة مسنة يتراوح عمرها بين 60 و 94 عاما.

تهدف هذه الخدمة إلى تقديم مجموعة واسعة من الدعم والمساندة مقابل 3300 ين في الساعة "أي ما يعادل 23 دولار أمريكي أو 1136 جنيه مصري"، بالإضافة إلى تكاليف النقل، وفقا لموقع "japantoday".

استخدامات متنوعة للجدات المستأجرات

تُستخدم "الجدات المستأجرات" لأغراض مدهشة ومتنوعة، يمكنهن توفير الرفقة والدعم العاطفي، مثل الاستماع وتقديم المشورة وتوفير حضور مريح في المواقف الشخصية الصعبة كالانفصال أو مساعدة أفراد الأسرة على تقبل خيارات أبنائهم الشخصية، كما يمكن للجدات المساعدة في تعليم فنون الطهي، تقديم خدمات مجالسة الأطفال.

وقد استأجر بعض العملاء الجدات لحضور حفلات الزفاف أو تشجيع الأطفال في الأحداث الرياضية، خاصة إذا لم يكن لديهم عدد كافٍ من أفراد الأسرة.

أهداف اجتماعية واقتصادية للخدمة

لا تقتصر أهداف خدمة "أوكي أوباتشان" على تقديم الدعم للمحتاجين، بل تشمل توفير عمل هادف للنساء الأكبر سنا، فكثير من هؤلاء النساء يواجهن تمييزا على السن في سوق العمل التقليدية.

كما تؤكد الخدمة الضوء على الحاجة للتواصل الإنساني ووجود "الجدة"، خاصة للأشخاص الذين يعيشون بعيدا عن عائلاتهم أو يعانون من العزلة الاجتماعية.

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