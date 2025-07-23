إعلان

طعام شهير يسبب جلطات القلب والدماغ.. احذر تناوله

07:00 م الأربعاء 23 يوليه 2025

جلطات القلب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت.. أسماء العمدة:

كشف الدكتور معتز القيعي، أن تناول اللحوم المصنعة مثل السجق، اللانشون، الهوت دوج واللحوم المدخنة، يرتبط بشكل مباشر بزيادة خطر الإصابة بجلطات القلب والدماغ.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، إن هذه الأطعمة تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة، والصوديوم، والمواد الحافظة، وهي عوامل تؤدي إلى انسداد الشرايين، ورفع ضغط الدم، مما يضاعف من احتمالية الإصابة بالسكتات القلبية والدماغية.

وشدد القيعي من خلال تصريحاته لمصراوي بالابتعاد عن هذه الأطعمة أو التقليل منها قدر الإمكان، واستبدالها بأطعمة طازجة مثل اللحوم غير المصنعة، والخضروات، والبقوليات، حفاظاً على صحة القلب والدماغ.

جلطات القلب طعام شهير يسبب جلطات القلب خطر الإصابة بجلطات القلب السكتات القلبية والدماغية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)