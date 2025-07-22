مفيد أم مضر؟.. هذا ما يحدث لضغط دمك عند تناول الثوم

كتب – سيد متولي

قد يساعد الثوم على خفض ضغط الدم، خاصة لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم، سواء أُكل طازجًا أو تناول كمكمل غذائي، ولكن نظرًا لتباين نتائج الأبحاث، فإن هذه النتائج ليست قوية بما يكفي للتوصية بالثوم كعلاج مستقل.

كيف يؤثر الثوم على ضغط الدم؟

بحسب موقع verywellhealth ، تشير الأبحاث إلى أن الثوم قادر على خفض ضغط الدم، كما يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تتراوح بين 16% و40% .

يمكن أن يساعد الأليسين، المركب الحيوي الرئيسي الموجود في الثوم، على خفض ضغط الدم عن طريق:

التداخل مع الإنزيمات المحولة للأنجيوتنسين (ACE) : ترفع هذه العوامل المُضيّقة للأوعية الدموية ضغط الدم المرتفع عن طريق تضييق الأوعية الدموية، وبخفض الأنجيوتنسين، يُعزز الأليسين تدفق الدم بحرية أكبر، ويخفض ضغط الدم .

تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات: قد تحمي هذه التأثيرات الأوعية الدموية من التلف، مثل تصلب الشرايين، حتى تتمكن من تنظيم ضغط الدم بشكل أفضل.

تحفيز توسع الأوعية الدموية : يمكن القيام بذلك من خلال آليات تشمل إنتاج أكسيد النيتريك (NO) ، الذي يعمل على استرخاء جدران ضغط الدم، ما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

أظهر تحليل تلويٌ لـ 12 تجربةً شملت 553 بالغًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المُتحكّم فيه أن الثوم يُخفّض ضغط الدم بفعالية، مشابهًا النتائج المتوقعة من أدوية ضغط الدم القياسية، بالإضافة إلى ذلك، أظهر استخدام الثوم آثارًا جانبية أقل من الأدوية القياسية .

على الرغم من أن الأبحاث تشير إلى أن الثوم يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، إلا أنه لا ينبغي اعتباره خيارًا علاجيًا.

ما هي كمية الثوم اللازمة؟

تشير الأبحاث إلى أنه تم استخدام مجموعة متنوعة من تركيبات الثوم بالجرعات التالية لخفض ضغط الدم، بما في ذلك:

مسحوق الثوم المحتوي على صفار البيض : 188 مليجرام (مجم) يوميًا لمدة 12 أسبوعًا

مستخلص الثوم القديم : 240 إلى 2400 ملج يوميًا لمدة تتراوح من أسبوعين إلى 23 أسبوعًا

الثوم الخام : 400 ملج يوميا لمدة ستة أشهر

مسحوق الثوم : 600 إلى 2400 ملج يوميًا لمدة ثمانية إلى 24 أسبوعًا

زيت الثوم : 12.3 ملج يوميًا لمدة 16 أسبوعًا

حقق مستخلص الثوم المُعتّق أكبر الفوائد، مع أن النتائج تحققت مع جميع الأشكال المُستخدمة، في معظم الحالات، حققت جرعات أعلى تتراوح بين 400 و2400 ملج يوميًا أفضل النتائج .

هل مكملات الثوم آمنة؟

بالنسبة لمعظم الناس، مكملات الثوم أو أقراصه طريقة آمنة وسهلة لتناوله عند تناوله بالجرعات الموصوفة، مع أن مكملات الثوم آمنة لمعظم الناس عند تناولها وفقًا للإرشادات، يُنصح باستشارة طبيب قبل إضافة الثوم أو أي مكمل غذائي جديد إلى روتينك اليومي.

تتكون مكملات الثوم عادةً من فصوص كاملة مجففة ومطحونة، مع أن مكملات الثوم لا تسبب عادةً أعراضًا ضارة، إلا أنها قد تُسبب الآثار الجانبية التالية لدى بعض الأشخاص، بما في ذلك :

ألم في البطن

رائحة الجسم أو النفس

التجشؤ

إمساك

إسهال

حرقة في المعدة

الغثيان واضطراب المعدة

القيء.

إذا واجهت أيًا من هذه الآثار السلبية، فتوقف عن استخدام مكملات الثوم واتصل بطبيب للحصول على المشورة.

اطلب العناية الطبية الفورية إذا كنت تعاني من علامات رد فعل تحسسي خطير تجاه الثوم أو الأطعمة الأخرى، بما في ذلك الحساسية المفرطة، وهي رد فعل تحسسي يهدد الحياة مع أعراض مثل صعوبة التنفس، وضيق الصدر، وعدم انتظام ضربات القلب، والشعور بالهلاك، أو السكتة القلبية المفاجئة.

من يجب عليه تجنب الثوم؟

قد تكون أكثر عرضة للآثار الجانبية للثوم إذا كنت تعاني من حالات صحية معينة أو تتناول أدوية معينة، بناءً على الأدلة البحثية، يجب عليك الحد من مكملات الثوم أو تجنبها إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية:

حساسية الثوم

الحالات المزمنة التي تؤثر على الجهاز الهضمي والقرحة.

الحمل أو الرضاعة الطبيعية

تناول مضادات التخثر أو غيرها من الأدوية المسيلة للدم

تناول الأدوية لخفض ضغط الدم المرتفع

التحضير للجراحة

أدوية أخرى.

طرق أخرى لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي

الإقلاع عن التدخين

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

فقدان الوزن

حافظ على نشاطك

التحكم في التوتر.





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