حسام موافي يحذر من علامتين تكشفان ورم البنكرياس- احذرهما

كتبت- أسماء مرسي:

أشار الدكتور حسام موافي إلى أن البنكرياس عضو "مظلوم"، لا يدرك الكثيرون أهميته ووظائفه المتعددة، ما يجعل مشاكله الصحية غالبا ما تُشخص متأخرا.

موقع البنكرياس وأعراضه الخادعة

وتابع خلال استضافته ببرنامج "باب الخلق" المُذاع على قناة "النهار" أن تشخيص أمراض البنكرياس يواجه صعوبة كبيرة لسببين رئيسيين:

الموقع

يقع البنكرياس في الجزء الخلفي من البطن، ملاصقًا للعمود الفقري، مما يجعله صعب الوصول إليه بالفحوصات السطحية.

الأعراض

تتشابه أعراض أمراض البنكرياس مع أمراض أخرى شائعة، مثل قرحة المعدة وارتجاع المريء، ما يؤخر التشخيص الدقيق.

علامات سرطان البنكرياس

سرطان البنكرياس من أخطر الأورام لأنه غالبا لا يسبب أي أعراض واضحة في مراحله الأولى، يعاني المريض من أعراض بسيطة مثل فقدان الوزن أو إسهال، والتي لا تثير الشك.

وعندما تظهر الأعراض الواضحة مثل الألم الشديد أو اليرقان، يكون الورم وصل إلى مرحلة متأخرة جدا يصعب معها التدخل الجراحي.

كيف تحافظ على البنكرياس؟

ذكر "أستاذ طب الحالات الحرجة" نصيحتين رئيسيتين للحفاظ على صحة البنكرياس:

الامتناع عن الكحوليات

الكحول هو العدو الأول للبنكرياس، حتى أكثر من الكبد، لأنه يؤثر على استقلاب الكالسيوم في الجسم، ما يسبب التهابا حادا.

الفحص الدوري

خاصة للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالأورام، الفحص الدوري يساعد على اكتشاف أي مشكلة مبكرا، وأفضل الوسائل لذلك هي الأشعة المقطعية أو الموجات الصوتية بالمنظار.

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