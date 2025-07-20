اعرفها جيدا.. 6 علامات وأعراض شائعة لـ سرطان العين

كتب – سيد متولي

يحدث سرطان العين عندما تتكاثر خلايا العين أو حولها بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مسببة ورمًا، يمكن أن تكون هذه الأورام حميدة (غير سرطانية) أو خبيثة (سرطانية)، ويمكن للأورام الخبيثة أن تنمو وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ويعد الكشف المبكر والعلاج أمرًا بالغ الأهمية لمنع انتشار السرطان، إذا تم اكتشافه مبكرًا، يمكن علاج العديد من سرطانات العين بفعالية، ما يحافظ على الرؤية والصحة العامة، كما أن إجراء فحوصات العين الدورية أمر ضروري لتحديد المشاكل المحتملة قبل ظهور الأعراض.

ومن خلال فهم مخاطر وعلامات سرطان العين، يمكن للأفراد اتخاذ خطوات استباقية لحماية بصرهم وصحتهم، كما يمكن للرعاية الطبية الفورية أن تحدث فرقًا كبيرًا في نتائج العلاج.

أعراض سرطان العين

وبحسب تايمز أوف إنديا، يمكن أن يظهر سرطان العين بأشكال مختلفة، تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

مشاكل الرؤية: عدم وضوح الرؤية، أو تشوشها، أو فقدان الرؤية المحيطية، أو فقدانها المفاجئ، قد تحدث هذه الأعراض نتيجة ضغط الورم على أجزاء مهمة من العين، مثل الشبكية أو العصب البصري، أو إتلافها.

الومضات: بقع أو خطوط متعرجة تنجرف في مجال رؤيتك أو ومضات من الضوء.

تغيرات في العين: ظهور بقعة داكنة متنامية على القزحية أو الجزء الأبيض من العين، أو تغيرات في حجم أو شكل حدقة العين، أو انتفاخ العين.

تهيج العين: تهيج أو احمرار مستمر لا يتحسن، قد يكون علامة على وجود حالة كامنة، مثل جفاف العين، أو الحساسية، أو العدوى، أو حتى دخول جسم غريب إلى العين.

الكتل أو النمو: كتلة متنامية على الجفن أو في مقلة العين.

تغيرات في حركة العين: تغيرات في طريقة حركة العين داخل محجرها أو وضع مقلة العين.

متى تذهب للطبيب؟

غالبًا ما يُكتشف سرطان العين أثناء فحص العين الروتيني لدى طبيب العيون أو أخصائي البصريات، إذا لاحظت أي تغيرات غير طبيعية في بصرك أو صحة عينيك، فمن الضروري حجز موعد لإجراء فحص شامل.

عوامل خطر الإصابة بسرطان العين

هناك عوامل معينة قد تزيد من احتمالية إصابتك بسرطان العين، ومنها:

العمر: يتم تشخيص معظم سرطانات العين لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، باستثناء سرطان الشبكية، الذي يصيب الأطفال دون سن 5 سنوات.

لون البشرة والعين: الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة والعينين الفاتحتين (الزرقاء أو الخضراء) هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان العين من الأشخاص ذوي البشرة والعينين الداكنتين (البنية).

الحالات الوراثية: يمكن لبعض الحالات الوراثية، مثل متلازمة الشامة الخلقية أو متلازمة الاستعداد للورم BAP1، أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان العين.

التعرض للأشعة فوق البنفسجية: هناك علاقة محتملة بين الأشعة فوق البنفسجية من الشمس أو أسرة التسمير وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد داخل العين، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الأبحاث.

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