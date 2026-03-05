قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان، الأربعاء، إن النظام الإيراني يبث مزيدا من الأخبار الكاذبة حول سير العمليات الميدانية والنتائج العسكرية المحققة على الأرض.

تفنيد ادعاءات النظام خلال الحرب في إيران

وأكدت سنتكوم، أن ادعاءات طهران بشأن انسحاب القوات الأمريكية أو إغراق مدمرة تابعة لها هي محض أكاذيب لا أساس لها من الصحة، نافية مزاعم الحرس الثوري الإيراني حول إسقاط طائرات مقاتلة أمريكية أو قتل 100 جندي من مشاة البحرية، مشددة على أن هذه العناوين تفتقر تماما للمصداقية وتهدف لتغطية التراجع الميداني.

وأوضحت سنتكوم، أن الحقيقة الميدانية تعكس توسيع القوات الأمريكية لنطاق ضرباتها في عمق المجال الجوي الإيراني ساعة بعد ساعة لضمان التفوق الجوي الكامل.

وأكدت القوات الأمريكية، أنها أغرقت أكثر من 20 سفينة تابعة للنظام الإيراني باستخدام قوة نارية هائلة شملت هجمات من الجو والبر والبحر، مما يثبت أن قدرة الولايات المتحدة على بسط نفوذها العسكري لا تُضاهى في ظل الظروف الراهن، وفق البيان.

إحصائيات سنتكوم حول خسائر الحرب في إيران

وكشف البيان الرسمي، أنه على مدار 4 أيام من المواجهات، نجحت القوات الأمريكية في خفض معدل إطلاق الطائرات المسيرة التابعة للنظام الإيراني بنسبة 73%.

كذلك، تمكنت العمليات العسكرية من تقليص إطلاق الصواريخ الباليستية بنسبة وصلت إلى 86%، مما يعكس شللا كبيرا في القدرات الهجومية الإيرانية وتفوقا استراتيجيا لواشنطن في إدارة الصراع وتقويض بنك الأهداف المعادي.

تهديد مفاعل ديمونا وسط الحرب في إيران

في سياق متصل، قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول عسكري إيراني، الأربعاء، إن طهران ستستهدف موقع ديمونا النووي الإسرائيلي بشكل مباشر.

وأوضح المسؤول أن هذا الاستهداف سيتم في حال سعت إسرائيل والولايات المتحدة إلى تغيير النظام في إيران، مما يرفع من حدة التهديدات المتبادلة في ظل استمرار عمليات الغضب الملحمي وزئير الأسد العسكرية الجارية حالياً في المنطقة.