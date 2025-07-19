الغيبوبة الطويلة.. طبيب يكشف 6 أعراض خطيرة تنذر بمصير "الأمير النائم"

بعد أكثر من 20 عاما قضاها في غيبوبة إثر حادث مروري، توفي الأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال، المعروف إعلاميا بـ"الأمير النائم"، عن عمر ناهز 36 عاما، بحسب ما أعلنه والده الأمير خالد بن طلال مساء السبت.

وأوضح الديوان الملكي السعودي في بيان رسمي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه - إن شاء الله - يوم غد الأحد الموافق 25 / 1 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض"، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

أعراض وعوامل قد تنذر بالدخول في غيبوبة طويلة

وفي سياق متصل، كشف الدكتور محمد إبراهيم الحيص، طبيب المخ والأعصاب والطب النفسي، عن أبرز الأعراض والعوامل التي قد تنذر بالدخول في غيبوبة طويلة، مشيرا إلى أن التلف في جذع المخ يعد أحد أخطر الإصابات العصبية.

وقال "الحيص" لـ"مصراوي" إن المخ يتكون من نصفين كرويين يتحدان عند جذع المخ، وعند تعرض هذا الجزء الحيوي لإصابة شديدة، يفقد الإنسان القدرة على الحركة والإدراك، بينما تبقى بعض الوظائف الحيوية اللاإرادية كالتنفس وضربات القلب مستمرة.

وأضاف طبيب المخ والأعصاب والطب النفسي أن هبوط ضغط الدم بشكل حاد، أو انخفاض نسبة السكر في الدم إلى ما دون 50 ملجم/ديسيلتر، أو التعرض لسموم تؤثر على الجهاز العصبي، كلها عوامل قد تؤدي إلى تدمير القشرة المخية، ومن ثم الدخول في غيبوبة طويلة الأمد.

كما أشار "الحيص" إلى أن الجلطات الدماغية، والحوادث الرضّية، وفشل عضلة القلب المفاجئ، من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى توقف وظائف الوعي، مع بقاء مراكز التنفس والدورة الدموية في جذع المخ فعالة لفترات طويلة، كما كان الحال في حالة "الأمير النائم".