تُسبب تجمع الدم في عروقه.. كل ما تريد معرفته عن ال

كتب – سيد متولي

يعاني دونالد ترامب من حالة شائعة لدى كبار السن، تُسبب تجمع الدم في عروقه، وهي القصور الوريدي المزمن، فماذا نعرف عنها؟.

كيف يحدث القصور الوريدي المزمن؟

بحسب صحيفة express، يحدث القصور الوريدي المزمن عندما تفقد الصمامات الصغيرة داخل الأوردة، التي تُساعد عادةً على نقل الدم، قدرتها تدريجيًا على العمل بشكل صحيح.

ما هو القصور الوريدي المزمن؟

القصور الوريدي المزمن (CVI) هو حالة حميدة شائعة جدًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، وقالت الدكتورة أناهيتا دوا، جراحة الأوعية الدموية في مستشفيات ماساتشوستس العامة بريجهام في الولايات المتحدة: "الغالبية العظمى من الناس يعانون من شكل خفيف إلى متوسط من هذا المرض".

أعراض القصور الوريدي المزمن

تؤثر هذه الحالة على الساقين وتظهر عادة على شكل دوالي وقرح وريدية، وتشمل الأعراض الأخرى الثقل والتورم وآلام الساقين وتشنجات العضلات، وعندما يتجمع الدم في الساقين نتيجةً للقصور الوريدي المزمن، فقد يؤدي ذلك إلى تورم، كما قد يُسبب ألمًا وحكة.

ما مدى خطورة القصور الوريدي المزمن؟

وفي الحالات الأكثر خطورة قد تظهر تغيرات في جلد الإنسان، أو تقرحات، أو نزيف، أو تخثر وريدي عميق في الساق.

وتشمل المخاطر وجود تاريخ من جلطات الدم، والعمل في وظيفة تتطلب الوقوف على قدميك لفترة طويلة، وزيادة الوزن.

ويمكن للمصابين بهذه الحالة تخفيف التورم بارتداء جوارب ضاغطة طبية أو جوارب طويلة للمساعدة على عودة الدم إلى القلب، كما أن المشي قد يساعد أيضًا.

وقال ماثيو إدواردز، وهو طبيب يرأس قسم جراحة الأوعية الدموية في جامعة ويك فورست، إن ما بين 10 إلى 35% من الناس يعانون من أمراض القلب التاجية المزمنة، قد يكون مرتبطًا بحالات خطيرة، لكنه في حد ذاته ليس حالة خطيرة، وهو أمر شائع جدًا.

ماذا قال البيت الأبيض؟

عند الكشف عن مشكلة ترامب، تحدثت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أيضًا عن كدمات على ظهر يده، وقد شوهدت هذه الكدمات في صور حديثة له وهو مستعينا بالمكياج، وهو ما لا يتناسب تمامًا مع لون بشرته.

وقالت إن الكدمات "متسقة" مع التهيج الناتج عن مصافحة الرئيس المتكررة واستخدامه للأسبرين، إذ يتناول ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، الأسبرين لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتابعت ليفيت، أن كشفها عن الفحص الطبي الذي خضع له ترامب كان يهدف إلى تبديد الشائعات الأخيرة حول صحة الرئيس، وكان الإعلان جديرًا بالملاحظة نظرًا لأن الرئيس الجمهوري كان دائمًا يحرص على إبقاء الحقائق الأساسية حول صحته سرية.