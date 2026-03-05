صوتت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ضد قرار من الحزبين بشأن صلاحيات الحرب الذي كان يهدف إلى وقف الحملة العسكرية ضد إيران.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن القرار الذي دعمه الديمقراطيون وعدد قليل من الجمهوريين، يتطلب تفويضا من الكونجرس الأمريكي لشن أعمال عدائية ضد إيران، حيث يرى مقدموه أنه يعيد تأكيد السلطة الدستورية للكونجرس في إعلان الحرب، ولكن تم رفضه.

وجاءت نتيجة التصويت في المجلس الأمريكي المكون من 100 عضو 52 صوتا ضد واقف الحرب و47 صوتا لصالح تمرير قرار صلاحيات الحرب.