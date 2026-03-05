إعلان

أغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي ترفض واقف حرب إيران

كتب : عبدالله محمود

12:55 ص 05/03/2026

مجلس الشيوخ الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

صوتت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ضد قرار من الحزبين بشأن صلاحيات الحرب الذي كان يهدف إلى وقف الحملة العسكرية ضد إيران.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن القرار الذي دعمه الديمقراطيون وعدد قليل من الجمهوريين، يتطلب تفويضا من الكونجرس الأمريكي لشن أعمال عدائية ضد إيران، حيث يرى مقدموه أنه يعيد تأكيد السلطة الدستورية للكونجرس في إعلان الحرب، ولكن تم رفضه.

وجاءت نتيجة التصويت في المجلس الأمريكي المكون من 100 عضو 52 صوتا ضد واقف الحرب و47 صوتا لصالح تمرير قرار صلاحيات الحرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب في إيران أمريكا وإيران الحرب على إيران الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وجبات خفيفة على السحور تحميك من السرطان
سفرة رمضان

وجبات خفيفة على السحور تحميك من السرطان
يارا السكري تنشر صورًا مع أحمد العوضي من كواليس الحلقة الـ 15 من مسلسل
دراما و تليفزيون

يارا السكري تنشر صورًا مع أحمد العوضي من كواليس الحلقة الـ 15 من مسلسل
عمرو سعد يكشف مفاجأة عن حلقات مسلسل "إفراج" (فيديو)
دراما و تليفزيون

عمرو سعد يكشف مفاجأة عن حلقات مسلسل "إفراج" (فيديو)
توفيق عكاشة: الإمارات لم تقف يوما ضد مصر.. ولهذا السبب تدعم حمدتي في السودان
مصراوى TV

توفيق عكاشة: الإمارات لم تقف يوما ضد مصر.. ولهذا السبب تدعم حمدتي في السودان
إيران تنفي محاولة التواصل مع أمريكا.. وتؤكد: لن نرد على رسائلها
شئون عربية و دولية

إيران تنفي محاولة التواصل مع أمريكا.. وتؤكد: لن نرد على رسائلها

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان