للتخلص من آلام المفاصل.. أضف هذا البهار إلى نظامك اليومي

للتخلص من آلام المفاصل.. أضف هذا البهار إلى نظامك

كتبت- نرمين ضيف الله:

إذا كنت تعاني من آلام مستمرة في العظام وتضطر إلى تناول أدوية عديدة تُرهق معدتك، فقد حان الوقت للبحث عن بدائل صحية وآمنة.

من بين تلك البدائل يأتي الكركمين، المركب الفعّال في الكركم، والذي يمكن استخدامه تحت إشراف طبي للمساعدة في التخلص من آلام المفاصل والظهر بطريقة طبيعية، وفقًا لموقع Verywell Health.

قوة الكركمين في مواجهة الالتهاب

يمتلك الكركم خصائص قوية مضادة للالتهاب، تجعله مرشحًا مثاليًا لحماية العظام وتخفيف الألم بفعالية، تُضاهي بعض الأدوية التقليدية ولكن بدون آثارها الجانبية المزعجة.

يُعتبر الكركمين هو المكون النشط في الكركم، وقد أثبتت الدراسات قدرته على محاربة الالتهابات داخل خلايا الجسم، بطريقة مشابهة لتأثير مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، ولكن مع آثار جانبية أقل.

وقد أظهرت تجارب طبية أن الكركمين كان فعّالًا بقدر دواء “ديكلوفيناك” في تخفيف ألم التهاب المفاصل العظمي.

كما أثبتت مراجعات طبية حديثة فاعليته في حالات الألم العضلي العصبي، والتهاب الأعصاب، والتصلب المتعدد، وبعض الأمراض العصبية المزمنة.

مشروب الكركم والزنجبيل: وصفة سحرية لحماية طويلة الأمد

لا يعمل الكركم وحده فقط، بل إن دمجه مع الزنجبيل يضاعف من تأثيره الصحي.

فالزنجبيل يحتوي على مركب الزنجبيرول، الذي يساعد في تقليل التورم وتسكين الألم الناتج عن التهابات المفاصل والعضلات.

ويُعتبر مشروب الكركم والزنجبيل وصفة طبيعية فعّالة لتخفيف آلام المفاصل، حيث يتمتع بتأثير مشابه لدواء “آيبوبروفين” لكن بدون آثاره الجانبية، كما يُساهم في تحسين الهضم والصحة العامة.

اقرأ أيضا:

تُسبب تجمع الدم في عروقه.. كل ما تريد معرفته عن المشكلة الصحية لـ ترامب

اعرفها جيدا.. 6 علامات وأعراض شائعة لـ سرطان العين

حسام موافي يحذر من علامتين تكشفان ورم البنكرياس- احذرهما

الغيبوبة الطويلة.. طبيب يكشف 6 أعراض خطيرة تنذر بمصير "الأمير النائم"

تحذير من خطأ شائع قبل طهي الكبدة.. ينقل بكتيريا قاتلة