إعلان

بوتين: تداعيات الصراع في الشرق الأوسط صعبة التوقع

كتب : وكالات

03:16 م 26/03/2026

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عواقب النزاع في الشرق الأوسط لا يمكن التكهن بها، وأنه حتى الأطراف الضالعة فيه عاجزة عن استشراف تداعياته.


وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال: "لا تزال تداعيات الصراع في الشرق الأوسط صعبة التوقع بدقة. أعتقد أن الأطراف المتورطة في النزاع ذاتها لا تستطيع التنبؤ بأي شيء، وبالنسبة لنا فإن الأمر أكثر تعقيدًا".


ولفت بوتين إلى أن "الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تُحدث تأثيرا متزايدا على الأوضاع الراهنة، مسببة أضرارا جسيمة على سلاسل اللوجستيات والصناعة والتعاون الدولي".


وأضاف بوتين أن "هناك تقييمات تشير إلى أن عواقب الصراع في الشرق الأوسط يمكن مقارنتها بتداعيات فيروس كورونا".


إلى ذلك أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن أمل موسكو بأن تكون هناك جهوداً لحل النزاع في الشرق الأوسط بالطرق السلمية.


وقال بيسكوف في حديث للقناة "الأولى" التلفزيونية: " نأمل أن تكون هناك جهوداً حقيقية تبذل لدفع العملية برمتها نحو مسار سلمي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بوتين حرب إيران إيران وأمريكا النزاع في الشرق الأوسط

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

