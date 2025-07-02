نوع توابل يقي من سرطان الأمعاء والثدي والرئة

كتبت- شيماء مرسي



يشكل سرطان الأمعاء مصدر قلق صحي كبير خاصة بين الشباب، ومع تزايد الحالات، أصبحت الوقاية من هذا المرض مهمة.



كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة ليستر أن الكركمين وهو المكون الموجوة في الكركم قد يسهم في الوقاية من الإصابة بسرطان الأمعاء، بحسب ما ذكر موقع "تايمز ناو نيوز".



كيف يحمي الكركمين الإصابة بسرطان الأمعاء؟



قام الباحثون بدراسة عينات الأورام من أكثر من 60 مريض بسرطان الأمعاء الذين تبرعوا بأنسجتهم ثم تعرضت الخلايا لكميات صغيرة من الكركمين على مدى شهر.



واكتشف الباحثون أن هذا المركب كبح خلايا السرطان الجذعية العدوانية بنسبة تصل إلى 95%، وخاصة تلك الموجودة في الأورام ما قبل السرطانية المسماة بالأورام الغدية وهي أورام حميدة أو غير سرطانية تنشأ من الأنسجة الغدية، وبالرغم من أنها غير ضارة بشكل عام، إلا أن بعضها يمكن أن تصبح سرطانية أو تسبب أعراضا اعتمادا على موقعها وإنتاجها للهرمونات.



ووجد الباحثون أن الكركمين يرتبط ببروتين "اسمنانوج"، الذي يؤدي دورا رئيسيا في مساعدة الخلايا الجذعية السرطانية على الانتشار والتكاثر.



لذا سيحتاج الإنسان إلى ما يقارب من 2 جرام من الكركمين يوميا أي ما يعادل ملعقتين صغيرتين من الكركم.



كما أن التأثيرات المضادة للالتهابات والأكسدة الموجودة في الكركمين تسهم في وقف تطور العديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والرئة والمعدة.



ما هو سرطان الأمعاء؟



يبدأ سرطان الأمعاء في القولون أو الأمعاء الغليظة وهو الأنبوب الطويل الذي يحمل الطعام المهضوم إلى المستقيم وخارج الجسم.



ويتطور سرطان القولون من نموات معينة في البطانة الداخلية للقولون.



علامات سرطان القولون



البراز الدموي



تغييرات مستمرة في عادات الأمعاء



ألم في البطن



انتفاخ المعدة



فقدان الوزن غير المبرر



القيء



التعب



ضيق التنفس