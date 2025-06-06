لن تتخيل ما يحدث للجسم عند تناول "الفتة" أول أيام العيد

الفتة هي طبق أساسي على موائد المصريين في أول أيام العيد، خاصة عيد الأضحى. هي وجبة دسمة وغنية، وتناولها بعد فترة صيام أو تغيير في النظام الغذائي يمكن أن يؤثر على الجسم بطرق مختلفة، وفقًا لما أشار إليه أحمد صلاح.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، تحتوي الفتة على الأرز والخبز (كربوهيدرات) واللحم (بروتين ودهون)، بالإضافة إلى الصلصة. هذه المكونات توفر طاقة سريعة للجسم بعد صيام يوم عرفة أو فترة من التغيير في النظام الغذائي قبل العيد. الكربوهيدرات تتحول إلى جلوكوز ليمده بالطاقة الفورية.

ارتفاع مستويات السكر في الدم

وتابع من خلال تصريح لمصراوي، بسبب الكمية الكبيرة من الكربوهيدرات (الأرز والخبز)، يمكن أن تشهد مستويات السكر في الدم ارتفاعاً سريعاً، خاصة إذا كانت الصلصة تحتوي على سكر أو تم استخدام كميات كبيرة من الأرز والخبز الأبيض. هذا الارتفاع قد يتبعه انخفاض سريع، مما قد يسبب الشعور بالتعب أو الخمول بعد فترة قصيرة.

إجهاد الجهاز الهضمي

وأكد، الفتة طبق دسم وغني بالدهون (خاصة من اللحم والصلصة) والكربوهيدرات المعقدة. هضم هذه الوجبة الثقيلة يتطلب مجهوداً كبيراً من الجهاز الهضمي، مما قد يؤدي إلى:

الشعور بالانتفاخ والغازات

وأشار إلى أن نتيجة صعوبة هضم بعض المكونات والتخمر في الأمعاء.

عسر الهضم والحموضة

خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو بسرعة، مما يرهق المعدة.

الإمساك أو الإسهال

اعتماداً على حساسية الجهاز الهضمي للشخص وكمية الدهون والألياف المستهلكة.

زيادة محتملة في الوزن

الفتة وجبة عالية السعرات الحرارية. تناول كميات كبيرة منها، خاصة مع أطباق العيد الأخرى والحلويات، يمكن أن يؤدي بسهولة إلى تجاوز الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية وتخزين الفائض كدهون، مما يساهم في زيادة الوزن.

تأثير على مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية

بما أنها تحتوي على كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والدهون المشبعة، فإن تناول الفتة بكميات كبيرة يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لذلك. هذا قد يكون له تأثير سلبي على صحة القلب على المدى الطويل إذا تكرر الأمر.

الشعور بالخمول والتعب

بعد وجبة دسمة مثل الفتة، يتدفق الدم بشكل أكبر نحو الجهاز الهضمي للمساعدة في عملية الهضم، مما يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ والعضلات، هذا يمكن أن يسبب الشعور بالخمول، النعاس، وصعوبة التركيز بعد الأكل مباشرة (الخمول بعد الأكل).

تحدي لنظام الشرب

قد يركز البعض على الأكل وينسون شرب كمية كافية من الماء، مما قد يزيد من الشعور بالثقل أو يعزز عسر الهضم.

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