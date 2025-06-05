علامات تكشف الفشل الكلوي المتأخر.. اذهب للطبيب فورا

كتبت- شيماء مرسي

يحدث الفشل الكلوي عندما تفقد الكلى قدرتها على تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم، ومع تراكم السموم والسوائل في الجسم، قد تتطور مشكلات صحية أخرى، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات تهدد الحياة.

العلامات الجسدية للفشل الكلوي في المرحلة الأخيرة

مع تراجع وظائف الكلى، يؤدي تراكم الفضلات في مجرى الدم وسوائل الجسم إلى صعوبة عمل الأعضاء الحيوية والحفاظ على توازن السوائل في الجسم، وقد يُسبب هذا أعراض جسدية متنوعة، منها، بحسب موقع "health".

قلة التبول أو انعدامه

التعب أو الضعف

تورم في الذراعين والساقين والقدمين والكاحلين

جفاف وحكة وتغيير لون الجلد

تقلصات العضلات

الغثيان والقيء

فقدان الشهية

ضيق التنفس

الصداع

آلام الظهر

الأرق

البراز الدموي

نزيف الأنف

وقد تتطور أعراض الفشل الكلوي تدريجيا في البداية، ويمكن أن يساعد غسيل أو زراعة الكلى في تقليل الأعراض أو إدارتها وإطالة العمر.

العلامات النفسية

قد يواجه الأشخاص في المراحل الأخيرة من الفشل الكلوي أعراض عاطفية ونفسية، وهذا يحدث بسبب تراكم السموم في مجرى الدم، مما يؤثر سلبا على وظائف الدماغ.

وفي البداية، قد يعاني الأشخاص المصابون بالفشل الكلوي من أعراض مثل:

تفاقم التعب

اللامبالاة

صعوبة التركيز

التهيج

الارتباك

القلق

الاكتئاب

فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانوا يستمتعون بها سابقا

الاضطراب أو القلق أو الانفعال

الهلوسة

ماذا يحدث في المرحلة النهائية؟

بدون غسيل الكلى، يمكن للمصابين بالفشل الكلوي أن يعيشوا أياما إلى أسابيع، وهذا يعتمد بشكل كبير على وظيفة الكلى المتبقية لديهم وشدة الأعراض التي يعانون منها.

ومع اقتراب نهاية الحياة بسبب الفشل الكلوي، في الأسابيع والأيام الأخيرة، تبدأ الكلى والأجهزة الحيوية الأخرى في الجسم بالتوقف عن العمل.

ورغم أن التوقيت قد يختلف من شخص لآخر، إلا أن هذه العلامات غالبا ما تظهر مع اقتراب النهاية:

التعب

قلة الطافة

النوم المفرط

تورم الذراعين والساقين والقدمين والكاحلين

شرب كميات قليلة من السوائل

فقدان الشهية

صعوبة البلع

الارتباك

حكة الجلد

ضيق التنفس

آلام العظام والظهر

الصداع

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