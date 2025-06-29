ما أسباب وعلاج تشقق القدمين؟

تشقق القدمين قد يكون مزعجا، وإذا ترك دون علاج، قد يؤدي إلى مشكلات صحية أكثر خطورة ويتطلب الأمر عناية إضافية للقدمين لمنع تفاقم الحالة.

وكشف موقع "فاميلي فوت سنتر" في هذا التقرير أسباب وعلاج تشقق القدمين.

السمنة والوزن

الوزن الزائد يُرهق القدمين عند الوقوف أو المشي عليها. كما تُسبب السمنة تمدد الطبقة الدهنية في الكعبين جانبياً، ما يزيد الضغط على الكعبين ويجعلهما أكثر عرضة للتشقق.

علاوة على ذلك، قد يُعاني المصابون بالسمنة والسكري أيضاً من ضعف الدورة الدموية في القدمين، ما يعني بطء الشفاء.

جفاف البشرة

نقص الرطوبة والزيوت الطبيعية في البشرة يجعلها أكثر عرضة للتشقق، خاصةً في المناخات الباردة أو الجافة.

الوقوف لفترات طويلة

الوقوف لفترات طويلة، خاصةً على الأسطح الصلبة، قد يضغط على الكعبين ويؤدي إلى التشققات.

الأحذية غير المناسبة

الأحذية التي لا توفر الدعم الكافي، أو المفتوحة جداً (مثل الصنادل)، قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة.

الشيخوخة

مع تقدم العمر، يفقد الجلد مرونته ويقل إنتاجه للزيوت، ما يجعله أكثر عرضة للتشقق.

الحالات الطبية

يمكن أن تساهم حالات مثل السكري والإكزيما والصدفية في جفاف وتشقق الكعبين.

نقص الفيتامينات

قد يكون نقص بعض الفيتامينات، مثل فيتامين سي، أو هـ، أو ب3، عاملًا مساهماً أيضاً.

العلاج

يجب ترطيب القدمين مرتين يومياً على الأقل، باستخدام مرطبات كثيفة (مثل يوسيرين، وسيتافيل، وغيرهما).

وتحتوي بعض المرطبات على اليوريا، أو حمض الساليسيليك، أو حمض ألفا هيدروكسي. وهذه عوامل ملينة للبشرة قد تساعد في إزالة الجلد الميت.

كما أنها قد تسبب لسعة خفيفة أو تهيجاً، لذا لا تستخدم هذا النوع من المنتجات أكثر من مرتين يومياً.

اقرأ أيضا:

احذر استخدام الهاتف قبل النوم.. 6 آثار خطيرة على دماغك ونفسيتك

منتشرة في الأسواق.. فاكهة تكافح الخلايا السرطانية وتفتت حصوات الكلى

أمريكي يفسخ خطبته ليتقدّم لروبوت.. "وقعت في حبها"

أصغر مليارديرة عصامية في العالم.. 25 صورة ومعلومات لا تعرفها عن لوسي جو

ما السبب الحقيقي وراء اختراع العجلة قبل 6 آلاف سنة؟ (صور)