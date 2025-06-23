كتبت- شيماء مرسي

كشف النجم الهندي سلمان خان إصابته بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أسباب وأعراض تمدد الأوعية الدموية الدماغية، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ما هو تمدد الأوعية الدموية في المخ؟

هو عبارة عن انتفاخ في منطقة ضعيفة من شريان داخل الدماغ أو حوله.

والضغط المستمر لتدفق الدم يدفع الجزء الضعيف إلى الخارج، مما يسبب نتوء يشبه البثور، وبالتالي عندما يندفع الدم إلى هذا الانتفاخ، يتمدد تمدد الأوعية الدموية كبالون يتقلص حجمه، ويصبح أكثر عرضة للانفجار عند امتلائه بالهواء.

وتحدث تمددات الأوعية الدموية الدماغية في أي مكان في الدماغ، ولكن معظمها يتكون في الشرايين الرئيسية على طول قاعدة الجمجمة.

ماذا يحدث عندما يتمزق تمدد الأوعية الدموية؟

عندما يتمزق تمدد الأوعية الدموية، قد يسبب نزيف في أنسجة الدماغ المحيطة حيث يضع الدم ضغطا زائدا على أنسجة الدماغ ويؤدي إلى تورمها ويسبب الشعور بالصداع الشديد وبالإضافة إلى مجموعة من الأعراض الأخرى.

وفي حين أن تمدد الأوعية الدموية يمكن أن يؤثر على أي شخص في أي عمر، فمن المرجح أن يؤثر على أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عاما وهو أكثر شيوعا بين النساء.

أسباب تمدد الأوعية الدموية

يتطور تمدد الأوعية الدموية عندما تصبح جدران أحد الشرايين في الدماغ رقيقة وضعيفة، ومع ذلك، يولد الكثير من الناس أيضا بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ والذي يحدث بسبب خلل في جدار الشريان.

ويوجد عدة عوامل أخرى يمكن أن تسهم في إضعاف الشريان، وتشمل:

التدخين

شرب الكحول

تعاطي المخدرات

ارتفاع ضغط الدم.

علامات تمدد الأوعية الدموية في الدماغ

، لا تسبب معظم تمددات الأوعية الدموية السليمة أي أعراض، ​​ولكن إذا أصبحت كبيرة فقد تؤدي إى انتفاخ في الشريان وضغط على الأعصاب أو أنسجة المخ المجاورة، مما يسبب الأعراض التالية:

صداع مفاجئ ومؤلم للغاية.

الغثيان والقيء.

تصلب في الرقبة.

ضبابيةأو الرؤية المزدوجة.

الحساسية للضوء، والمعروفة أيضًا باسم رهاب الضوء.

تدلي الجفن.

ألم فوق العينين وخلفها.

الارتباك.

الضعف.

فقدان الوعي.

تغيرات في الرؤية.

توسع حدقة العين وتوسعها.

خدر أو وخز في الرأس أو الوجه

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