تحارب أمراض القلب.. أطعمة تخفض السكر في الدم وتحسن صحة الأمعاء

كتب – سيد متولي

تناول الأطعمة يؤثر على صحة الأمعاء، حيث تفيد بعضها في تحسينها أو تعيق جهازك الهضمي، وغالبًا ما تتأثر آثارها بما يتم تناوله معها.

على سبيل المثال، في حين أن الطماطم مفيدة للقلب، فإن ارتفاع نسبة الصوديوم والدهون والسعرات الحرارية في البيتزا الجاهزة أو المجمدة قد ينفي هذه الفوائد ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وكشف طبيب الجهاز الهضمي، الدكتور ويل بولسيفيتش، عن مزيجين غذائيين صحيين قد يحدثان فرقًا كبيرًا، إذ شارك المدير الطبي الأمريكي لشركة زوي الصحية، ومقرها لندن، توليفتيه المفضلتين للراغبين في تحسين صحة أمعائهم.

وفي فيديو على حساب زوي على إنستجرام ، قدّم الدكتور بولسيفيتش أول مزيج مُحسّن للأمعاء: السبانخ والحمضيات، وقال: "السبانخ، غنية بالحديد، إنه حديد غير هيمي، وليس من السهل امتصاصه مثل حديد الهيم، لذا، ما نفعله هو إضافة الحمضيات".

وأضاف: "تحتوي الحمضيات، كالليمون مثلاً، على فيتامين سي، الذي يساعدنا على امتصاص الحديد غير الهيمي، هذا يُمكّننا من معالجة نقص الحديد ودعم مستويات الطاقة لدينا".

لم يكن الدكتور بولسيفيتش الوحيد الذي أشاد بالفوائد الصحية للسبانخ، فقد ذكر موقع هيلث لاين أن هذه الخضراوات غنية بالألياف غير القابلة للذوبان، وأنها "تزيد من حجم البراز أثناء مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي".

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر الموقع أن الليمون يحتوي على البكتين، وهو من الألياف القابلة للذوبان والتي يمكنها "خفض مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية هضم السكر والنشا".

كان المزيج الثاني الذي أوصى به الدكتور بولسيفيتش هو الثوم والعسل، مشيرًا إلى أن الثوم غني بالأليسينات، وهي مركبات تحتوي على الكبريت ومفيدة لصحة الأمعاء، ومع ذلك، فإن الأليسينات تتحلل بسرعة، ما يعني أننا قد لا نجني فوائدها كاملةً عند تناول الثوم.

وهنا يأتي دور المُحليّ الحاسم، وفقًا لنصيحة الخبير: "إذا أضفت عسلًا خامًا لطيفًا، فيمكن أن يساعد ذلك على الحفاظ على الأليسين مع تقديم فوائده الخاصة أيضًا لجهاز المناعة وصحة الأمعاء".

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