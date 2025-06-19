في موسمه.. 4 فوائد للبرقوق على صحة الجسم

في موسم المشمش، الذي يمتد من مايو إلى أغسطس، يُعتبر هذا الفاكهة من الخيارات الصحية المتاحة، حيث تقدم مجموعة من الفوائد الصحية التي تعزز من صحة الجسم.

دعم صحة الجهاز الهضمي

يُعتبر المشمش مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، التي تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

تعمل الألياف على تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك، مما يساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المشمش على مادة السوربيتول، وهي سكر كحولي يعمل كملين طبيعي، مما يساعد في تحسين عملية الهضم.

تعزيز صحة القلب

يُعتبر المشمش مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم. كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساهم في تقليل الالتهابات وتحسين صحة الأوعية الدموية.

تشير الدراسات إلى أن تناول المشمش بانتظام قد يقلل من مستويات الكولسترول الضار ويعزز صحة القلب بشكل عام.

دعم صحة العيون

يُعتبر المشمش غنيًا بالفيتامينات A وE، بالإضافة إلى البيتا كاروتين واللوتين، وهي مركبات تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العيون.

تساهم هذه المركبات في تقليل خطر الإصابة بأمراض العيون المرتبطة بالعمر، مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.