تظهر في المعدة.. 6 علامات تكشف الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

كتبت- شيماء مرسي



تعد أمراض القلب والأوعية الدموية سببا رئيسيا للوفاة، ومع ذلك، يمكن تحسين فرص النجاة من أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل ملحوظ.



وكشفت طبيبة القلب البريطاني نيام ماكميلان أنه يوجد العديد من علامات تدهور صحة القلب التي غالبا ما يتم تجاهلها، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.



وقالت: "قد لا تبدأ مشاكل القلب بألم في الصدر أو انهيار مفاجئ كما هو شائع، بل غالبا ما تكون مؤشراتها الأولى خفية، مثل الإرهاق وضيق التنفس وتورم الكاحلين، وهي علامات تحذيرية يسهل تجاهلها".



وأضافت: "هناك العديد من المؤشرات الأقل شهرة لأمراض القلب، والتي إذا تم اكتشافها مبكرا يمكن أن تساعد على اتخاذ إجراءات فورية.



تورم الكاحلين



قد يكون تورم الكاحلين أو القدمين علامة خفية على ضعف صحة القلب، فعندما لا يضخ القلب الدم بكفاءة كما ينبغي، قد يتسبب ذلك في احتباس الدم في مناطق أخرى من الجسم، ما قد يسبب تراكم السوائل، وهي حالة تعرف بالوذمة.



ومع أن التورم قد ينتج أيضا عن الوقوف لفترات طويلة أو مشكلات صحية أخرى، إلا أن التورم المستمر أو غير المبرر، وخاصة عند اقترانه بضيق التنفس أو التعب، قد يشير إلى قصور القلب أو مشكلات في الدورة الدموية، لذا إذا استمر التورم أو تفاقم مع مرور الوقت، فمن المهم استشارة الطبيب.



ألم المعدة



غالبا ما ينظر إلى ألم المعدة على أنه عسر هضم أو مشكلة هضمية، ولكنه قد يكون أحيانا علامة على ضعف صحة القلب.



ومع ذلك، نظرا لأن هذه الأعراض قد تحاكي مشكلات الجهاز الهضمي الشائعة، فغالبا ما يتم تجاهلها.



وإذا كان ألم المعدة مستمر، أو يحدث مع بذل مجهود، أو يصاحبه ضيق في التنفس، أو تعب، أو تعرق، فيجب استشارة الطبيب فورا.



التعرق



قد يكون التعرق المفرط أو غير المبرر خاصة عندما لا يكون ناتجا عن حرارة أو نشاط بدني، علامة تحذير مبكرة لمشكلات القلب.



ألم الساق والذراع



يمكن أن يكون ألم الساق أو تقلصاتها علامة على مرض الشريان المحيطي (PAD) وهي حالة ناجمة عن تضيق أو انسداد الأوعية الدموية في الساقين،



كما أن هذا النوع من الألم، المعروف باسم العرج المتقطع، هو طريقة جسمك للإشارة إلى انخفاض تدفق الدم إلى العضلات.



وقد يعرضك مرض الشرايين المحيطية لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية أو السكتة الدماغية.



لذ إذا كنت تعاني من ألم أو تشنجات مستمرة في الساق أثناء ممارسة النشاط البدني، فمن المهم استشارة الطبيب.



وقد يكون ألم الذراع علامة تحذيرية رئيسية للنوبة القلبية، وقد تشعر كما لو أن الألم ينتشر من صدرك إلى ذراعيك.



وقد يصاحب هذا الشعور أعراض أخرى مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس، لذا إذا شعرت بألم غير مبرر في الذراع مصحوبا بهذه الأعراض، فمن المهم استشارة الطبيب.



التعب



يمكن أن يكون علامة تحذير مبكرة على ضعف صحة القلب، وعندما لا يضخ القلب الدم بكفاءة، يصل دم أقل غنيا بالأكسجين إلى العضلات والأنسجة، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب أو الضعف المستمر.



خفقان القلب وارتفاع ضغط الدم



بالرغم من أن الخفقان المتكرر أو الشديد قد يكون غير ضار في بعض الأحيان، إلا أنه قد يشير إلى وجود مشكلات قلبية كامنة.



كما يمكن أن يكون الخفقان علامة على عدم انتظام ضربات القلب، المعروف باسم عدم انتظام ضربات القلب، والذي قد يكون ناجما عن حالة كامنة.



ويعد الرجفان الأذيني أحد أكثر اضطرابات نظم القلب شيوعا، وقد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.



يعتبر ارتفاع ضغط الدم عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث أن الضغط المستمر على جدران الشرايين يؤدي إلى إتلافها مع مرور الوقت.