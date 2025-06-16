احذر.. أعراض مفاجئة في العينين قد تشير إلى ارتفاع السكر في الدم

كتب- أحمد الضبع:

ربما لا ينتبه الكثير من الأشخاص إلى بعض الأعراض المفاجئة التي قد تظهر على العينين، لكنها قد تكون مؤشرا مبكرا وخطيرا على ارتفاع مستويات السكر في الدم، حتى قبل تشخيص الإصابة بمرض السكري بشكل رسمي.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور أحمد فتحي، استشاري طب وجراحة العيون، إن ظهور تشوش مفاجئ في الرؤية، أو رؤية ضبابية، أو حتى تغيّرات في القدرة على التركيز، يمكن أن تكون من العلامات الأولية لارتفاع غير منضبط في سكر الدم، وهو ما يستدعي تدخلاً طبياً فوريا.

وأوضح "فتحي" في تصريحات لـ"مصراوي" أن ارتفاع السكر في الدم يؤثر بشكل مباشر على عدسة العين وشبكية العين، إذ يؤدي إلى سحب السوائل إلى داخل العدسة، ما يغير من شكلها ويؤثر على وضوح الرؤية، كما قد يتسبب في تورم الشبكية أو تسرب الأوعية الدموية الدقيقة، وهو ما يعرف "باعتلال الشبكية السكري".

وأضاف أن بعض المرضى يلاحظون صعوبة في الرؤية ليلا أو ظهور بقع سوداء (عوائم) في مجال الإبصار، وهي أعراض لا ينبغي تجاهلها، مشيرا إلى أن الكثير من الحالات تكتشف لأول مرة في عيادات العيون، نتيجة ظهور هذه العلامات.

وأكد استشاري العيون أن الكشف الدوري للعين يجب أن يكون جزءا أساسيا من المتابعة الصحية، خاصة لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بالسكري، مثل من لديهم تاريخ عائلي للمرض أو يعانون من السمنة، مشددا على أن التشخيص المبكر يمكن أن يمنع مضاعفات خطيرة قد تصل إلى فقدان البصر.

وأشار إلى أهمية ضبط مستويات السكر في الدم من خلال نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والالتزام بالعلاج الموصوف من الطبيب، للحفاظ على صحة العين وسلامة النظر.

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