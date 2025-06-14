5 أطعمة تسبب الفشل الكلوي وتدمر جسمك.. ابتعد عنها فورا

هل تعلم أن نظامك الغذائي قد يكون هو السبب الخفي وراء تدهور صحة كليتيك؟

تعود الكثير من حالات الفشل الكلوي بشكل مباشر إلى تناول أطعمة معينة تضر بالكلى وتؤثر على وظائفها الحيوية، والمقلق أن بعض هذه الأطعمة يستهلك بشكل يومي دون إدراك لخطرها الحقيقي.

في السطور التالية، نستعرض أبرز 5 أطعمة يجب تجنبها لحماية كليتيك، بحسب ما أورده موقع kidney health:

1- المشروبات الغازية

ربطت الدراسات المشروبات الغازية بأمراض مثل هشاشة العظام، وأمراض الكلى، ومتلازمة التمثيل الغذائي، ومشاكل الأسنان، وهي لا تُقدم أي قيمة غذائية، وغالبًا ما تحتوي على إضافات، بما في ذلك المُحليات الصناعية مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

2- اللحوم المصنعة

تُعدّ اللحوم المصنعة مصادر مهمة للصوديوم والنترات، والتي ترتبط بالسرطان، ولذلك اختر اللحوم قليلة الدهون والتي بالتبعية ستكون قليلة الصوديوم والنترات.

3- الزبدة الزبدة

مصنوعة من دهون حيوانية، وتحتوي على كوليسترول وسعرات حرارية ومستويات عالية من الدهون المشبعة، مما يجعلها مصدر ضرر للكلى.

4- المايونيز

المايونيز غني بالسعرات الحرارية، و يحتوي أيضًا على مستويات عالية من الدهون المشبعة، مما يجعله ضارا بالكلى.

5- الوجبات المجمدة

أظهرت الدراسات أن الأطعمة المُصنّعة قد تُساهم في الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وأن الوجبات المجمدة أو المُعدّة مسبقًا، مثل البيتزا المُجمّدة ووجبات العشاء المُعدّة للتسخين في الميكروويف، غالبًا ما تكون مُصنّعة بكثافة. قد يعني هذا التكرير المُكثّف احتوائها على سكريات وصوديوم ودهون خفية مما يضر الكلى بشكل كبير.

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