تأثير تناول "ورق العنب" على مرضي السكري والضغط

يعتبر ورق العنب من الأطعمة الصحية التي يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، وذلك بفضل محتواه الغني بالعناصر الغذائية والمركبات النشطة.

الدكتور أحمد صلاح يقول، يجب الانتباه إلى طريقة تحضيره واستهلاكه، خاصة عند تناوله في طبق "المحشي" الذي قد يحتوي على مكونات أخرى ترفع من السعرات الحرارية والدهون والصوديوم.

تأثير ورق العنب على مرضى السكري

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، ورق العنب له خصائص واعدة لمرضى السكري لعدة أسباب:

مؤشر جلايسيمي منخفض

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي، ورق العنب نفسه يمتلك مؤشرًا جلايسميًا منخفضًا، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم بعد تناوله.

غني بالألياف

وأكد، يحتوي ورق العنب على نسبة جيدة من الألياف الغذائية. الألياف تساعد على:

إبطاء امتصاص الجلوكوز

مما يمنع الارتفاعات المفاجئة في سكر الدم ويساعد على استقراره.

زيادة الشعور بالشبع

مما يقلل من الرغبة في تناول كميات أكبر من الطعام ويساعد في التحكم بالوزن، وهو أمر بالغ الأهمية لمرضى السكري.

تحسين حساسية الأنسولين

الألياف يمكن أن تلعب دورًا في تحسين استجابة الجسم للأنسولين.

مضادات الأكسدة

وأشار إلى أن يحتوي ورق العنب على مركبات البوليفينول والفلافونويد ومضادات الأكسدة الأخرى. هذه المركبات تساهم في:

تقليل الالتهاب

الالتهاب المزمن يلعب دورًا في تطور مقاومة الأنسولين ومضاعفات السكري.

حماية الخلايا

تقليل الضرر التأكسدي للخلايا، بما في ذلك خلايا بيتا في البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين.

تأثير ورق العنب على مرضى الضغط

ورق العنب يمكن أن يكون مفيدًا لمرضى ارتفاع ضغط الدم للعديد من الأسباب:

محتوى البوتاسيوم

يحتوي ورق العنب على البوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد على موازنة مستويات الصوديوم في الجسم. الصوديوم الزائد يرفع ضغط الدم، بينما البوتاسيوم يساعد الكلى على إفراز الصوديوم الزائد، مما يؤدي إلى استرخاء الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم.

تحسين وظيفة الأوعية الدموية

تساعد في الحفاظ على مرونة الشرايين والأوعية الدموية، مما يقلل من مقاومة تدفق الدم ويخفض الضغط.

تقليل الالتهاب

الالتهاب يلعب دورًا في تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.

الألياف

تساهم الألياف في خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يحسن صحة الأوعية الدموية ويقلل من خطر أمراض القلب المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

وأختتم صلاح:" عند تناول ورق العنب، يجب الانتباه الشديد لمكونات الحشوة وطريقة الطهي، غالبًا ما يحتوي على كميات كبيرة من الزيوت أو السمن أو الدهون الحيوانية، والتي يجب تقليلها لمرضى القلب والضغط والسكري، استخدم كميات معتدلة من الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون."

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