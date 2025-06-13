7 أطعمة ومشروبات تضبط ضغط الدم المرتفع والسكري

هناك بعض المشروبات يجب الحرص على تناولها بصفة مستمرة، يُعتقد أنها تساهم في ضبط ضغط الدم المرتفع والسكري، وفقًا لـ healthline.

7 أطعمة ومشروبات لضبط ضغط الدم المرتفع والسكر

الخضروات الورقية الخضراء (مثل السبانخ، الكرنب، الخس

غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معادن أساسية لموازنة مستويات الصوديوم في الجسم وإرخاء الأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم، كما أنها تحتوي على النترات التي تتحول إلى أكسيد النيتريك، وهو موسع للأوعية الدموية.

منخفضة السعرات الحرارية والكربوهيدرات، وغنية بالألياف، مما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم ويقلل من مقاومة الأنسولين.

التوتيات مثل التوت الأزرق، الفراولة، التوت الأحمر

محملة بمضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، التي تساعد على تحسين وظائف الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

على الرغم من حلاوتها، إلا أنها تحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض نسبيًا وغنية بالألياف، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

الأسماك الدهنية مثل السلمون، الماكريل، السردين

مصدر ممتاز لأحماض أوميغا-3 الدهنية (EPA وDHA)، والتي تقلل الالتهاب، وتخفض مستويات الدهون الثلاثية، وتحسن مرونة الأوعية الدموية، مما يسهم في خفض ضغط الدم.

تساعد أوميغا-3 على تقليل الالتهاب وتحسين حساسية الأنسولين، وهي مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري.

الشوفان والحبوب الكاملة (مثل الأرز البني، الكينوا

غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار، وبالتالي تحسين صحة الأوعية الدموية. كما أنها توفر المغنيسيوم والبوتاسيوم.

الألياف في الحبوب الكاملة تبطئ امتصاص الجلوكوز، مما يمنع الارتفاعات المفاجئة في سكر الدم ويحسن التحكم في مستويات السكر.

المكسرات والبذور مثل اللوز، الجوز، بذور الكتان، بذور الشيا

تحتوي على أحماض دهنية صحية (أوميغا-3 في الجوز وبذور الكتان والشيا)، المغنيسيوم، والبوتاسيوم، والتي تدعم صحة القلب وتساعد على خفض ضغط الدم.

الألياف والدهون الصحية والبروتين في المكسرات والبذور تساعد على إبطاء هضم الكربوهيدرات، مما يمنع ارتفاعات السكر ويحسن حساسية الأنسولين.

يُعتقد أن مركب الأليسين، وهو المكون النشط في الثوم، يساعد على استرخاء الأوعية الدموية عن طريق زيادة إنتاج أكسيد النيتريك، مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم.

بعض الدراسات تشير إلى أن الثوم قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، على الرغم من أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث.

الشاي الأخضر

غني بمضادات الأكسدة، خاصة الكاتيكينات (مثل EGCG)، التي تساعد على تحسين وظائف بطانة الأوعية الدموية (Endothelium)، مما يساهم في الحفاظ على مرونتها وخفض ضغط الدم.

يُظهر الشاي الأخضر إمكانية في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم، ويُعتقد أنه يساعد في الوقاية من مضاعفات السكري.

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