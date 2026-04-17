حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة الزغطة المستمرة.

متى تعد الزغطة المستمرة حالة تستوجب استشارة الطبيب فورا؟

قال موافي خلال برنامجه ربي زدني علما المذاع على قناة صدى البلد: "الزغطة المستمرة من الأعراض التي تستوجب استشارة الطبيب فورا".

ما الأسباب المحتملة وراء الزغطة بين العوامل النفسية والمشكلات الصحية؟

أشار أستاذ الحالات الحرجة: "الزغطة قد تكون ناتجة عن أسباب نفسية في بعض الحالات، لكنها ترتبط أيضا بأسباب عضوية مثل وجود فتق في الحجاب الحاجز أو حدوث خلل في وظائف الكلى".

ما خطورة قصور وظائف الكلى؟

يسبب قصور وظائف الكلى إلى ارتفاع مستويات البولينا في الدم، وذلك لعدم قدرة الكليتين على تنظيف الجسم من خلال البول.

ما الفحوصات اللازمة لتشخيص أسباب الزغطة المستمرة؟

أضاف موافي: "يجب على الأشخاص الذين يعانون من الزغطة بشكل مستمر إجراء المنظار لتشخيص الحجاب الحاجز وفحوصات وظائف الكلى".

متى تكون الزغطة مرتبطة بعوامل نفسية بعد استبعاد الأسباب العضوية؟

نصح حسام إذا أظهرت الفحوصات سلامة الشخص من الناحية العضوية، فهذا دليل على أن الزغطة نتيجة عوامل نفسية.

