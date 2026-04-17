تشير أبحاث علمية منشورة على موقع "Healthline" إلى أن تقليل استهلاك المشروبات الغازية واستبدالها بالمياه المعدنية يمكن أن ينعكس إيجابيًا على صحة العظام خلال فترة قصيرة، خاصة مع الاستمرار على هذا النمط.

كيف تؤثر المشروبات الغازية على صحة العظام؟

تحتوي المشروبات الغازية على حمض الفوسفوريك، الذي يعيق توازن الكالسيوم في الجسم عند الإفراط في استهلاكه، كما أن بعض الأنواع الغنية بالكافيين تزيد من فقدان الكالسيوم عبر البول.

هذا التأثير قد يضعف العظام بمرور الوقت؛ لذلك ينصح الأطباء بتقليلها للحفاظ على الكتلة العظمية.

ماذا يحدث عند استبدالها بالمياه المعدنية؟

المياه المعدنية، خاصة الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم، تدعم صحة العظام بشكل مباشر؛ تساعد هذه المعادن في تعزيز كثافة العظام وتقويتها.

كما أنها توفر ترطيبًا أفضل دون أي مكونات ضارة؛ وهذا التغيير يعزز التوازن الغذائي بشكل عام.

هل يظهر تأثير ذلك خلال شهر واحد؟

خلال شهر، قد لا تلاحظ تغيرًا جذريًا في كثافة العظام، لكن الجسم يبدأ في تحسين امتصاص الكالسيوم، كما يقل فقدان المعادن المهمة تدريجيًا.

وقد تشعر بتحسن عام في النشاط والصحة؛ النتائج الأكبر تظهر مع الاستمرار لفترات أطول.

ما الفوائد الإضافية لهذا التغيير؟

إلى جانب دعم العظام، يساعد تقليل المشروبات الغازية في تحسين صحة الأسنان؛ كما يقلل من استهلاك السكر والسعرات الحرارية؛ ويساهم في الحفاظ على وزن صحي.

كل ذلك ينعكس بشكل إيجابي على الصحة العامة؛ فاستبدال المشروبات الغازية بالمياه المعدنية خطوة بسيطة لكنها فعالة، تمنح عظامك بداية أقوى نحو صحة أفضل، خاصة مع الالتزام بنمط حياة متوازن.

