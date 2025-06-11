5 أطعمة تقوي قلبك وتحارب الكوليسترول

كتب – سيد متولي

أمراض القلب من أبرز المشاكل الصحية في العالم، إلا أن دراسات عديدة أظهرت أن اتباع نظام غذائي صحي يُمكن أن يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير.

يُساعد تناول الأطعمة المناسبة في وجباتك على ضبط مستوى الكوليسترول، وتنظيم ضغط الدم، وتقليل الالتهابات، هناك خمسة أطعمة مفيدة جدًا للقلب، ويجب تضمينها في نظامك الغذائي اليومي، بحسب تايمز أوف إنديا.

الخضروات الورقية الخضراء

الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والكرنب وغيرها، غنية بالعناصر الغذائية، والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويلعب فيتامين ك، أحد مكوناتها الرئيسية، دورًا في تخثر الدم والحفاظ على صحة الأوعية الدموية، كما تحتوي هذه الخضراوات على النترات التي تُخفّض ضغط الدم بشكل طبيعي، وتُحسّن وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وارتبط تناول الخضراوات الورقية بانتظام بانخفاض معدل الإصابة بأمراض القلب.

الفراولة والتوت الأزرق

الفراولة والتوت الأزرق وغيرهما من الفواكه ذات اللون الأزرق المائل للأرجواني غنية بمضادات الأكسدة، على شكل أنثوسيانين، التي تساعد في الوقاية من الجذور الحرة والحد من الإجهاد التأكسدي.

تتميز هذه المركبات بخصائص مضادة للالتهابات تحافظ على سلامة الأوعية الدموية وتقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

وقد رُبط تناول التوت يوميًا بانخفاض ضغط الدم، وانخفاض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وتحسين وظائف الأوعية الدموية بشكل عام، تناول كمية صغيرة من التوت الطازج أو المجمد يوميًا يمكن أن يُحقق فوائد قلبية وعائية ملحوظة.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني والشوفان والشعير والقمح الكامل، تُوفر حبة القمح الكاملة، وبالتالي تُوفر كمية أكبر من الألياف، وخاصةً الألياف القابلة للذوبان.

تُساعد هذه الألياف على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وسكر الدم، تُؤكد الأبحاث المنشورة في المجلات الطبية الرائدة أن تناول الحبوب الكاملة يوميًا يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، يُعد استبدال الحبوب المُكررة بحبوب كاملة تغييرًا غذائيًا بسيطًا وصحيًا للوقاية من أمراض القلب.

مصادر غنية بأوميجا 3

يُنصح بشدة بتناول مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية لصحة القلب، إذ يمكنها خفض الدهون الثلاثية، والحفاظ على ضغط دم صحي، وتقليل الالتهابات.

تُعد الأسماك الدهنية مصدرًا تقليديًا، ولكن أحماض أوميجا 3 الدهنية موجودة أيضًا في الزيوت البحرية وبعض الأطعمة النباتية مثل بذور الكتان وبذور الشيا والجوز.

تمنع أحماض أوميجا 3 الدهنية تصلب الأوعية الدموية واضطرابات نظم القلب، يُعد تناول أوميجا 3 يوميًا من مصادر بحرية أو نباتية خطوة مهمة نحو صحة القلب والأوعية الدموية.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور، مثل اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا، مصادر جيدة للدهون غير المشبعة والألياف والبروتين النباتي ومضادات الأكسدة.

تحتوي المكسرات والبذور على عناصر غذائية تُخفّض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) مع الحفاظ على مستوى الكوليسترول الجيد (HDL)، ما يُحسّن مستويات الدهون بشكل عام. كما تتميز المكسرات والبذور بمزايا إضافية تتمثل في تقليل الالتهابات وتحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية.

يُمكن أن تُشكّل حصة يومية من كمية صغيرة من المكسرات غير المملحة أو البذور المطحونة عنصرًا قيّمًا في نظام غذائي صحي للقلب.