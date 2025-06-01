مشروبات لا يجب تناولها مع الأدوية- لهذا السبب

حذرت الدكتورة الصيدلانية البريطانية كلير أندرسون من عصير الجريب فروت على وجه الخصوص، مؤكدة أنه من المعروف أن الجريب فروت يتفاعل مع عدد من الأدوية الشائعة.

ويمكن للمواد الكيميائية الموجودة في هذا العصير أن تعيق الإنزيمات في الجسم المسؤولة عن تحليل الأدوية، وفقا لموقع "سوري لايف".

الجريب فروت

الأدوية الشائعة التي يتفاعل معها الجريب فروت:

• الستاتينات، دواء ضد الكوليسترول.

• حاصرات قنوات الكالسيوم، دواء ضد ضغط الدم.

• مثبطات المناعة.

• الأدوية السامة للخلايا.

• مضادات التخثر، أي مضادات الجلطة.

• مضادات الهيستامين.

• الحبوب المنومة بما فيها البنزوديازيبينات.

التأثير السلبي

هذا يعني أن الدواء قد يبقى في الجسم لفترة أطول من اللازم، مما قد يؤدي إلى تراكمه بتركيزات سامة أعلى بكثير من الجرعة الموصى بها. وفي المقابل، قد يعيق الجريب فروت أحيانًا امتصاص الدواء، مقللًا من فعاليته."

كما أن عصير الجريب فروت يضاف أحياناً لبعض منتجات العصير الأخرى، مثل عصير الرمان.

ويشمل التحذير أيضاً دواء "تاكروليموس" المثبط للمناعة، والذي يوصف عند زراعة الأعضاء.

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