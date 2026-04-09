أعلنت جامعة الأزهر، حاجتها إلى شغل وظائف معيدين من خريجي جامعة الأزهر الأوائل دفعتي 2014 و2015 بقطاع الكليات النظرية والتطبيقية للبنين والبنات.

وجاءت قائمة الكليات التي يتوافر بها التعيين على النحو التالي:



كلية الإعلام بنات القاهرة، كلية البنات الأزهرية بطيبة، كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، كلية التجارة بنات أسيوط، كلية التربية بنات أسيوط، كلية العلوم بنات القاهرة، كلية العلوم بنين القاهرة، كلية العلوم بنين أسيوط، كلية الهندسة بنين القاهرة، دفعات ٢٠١٤، و٢٠١٥.



شروط التقديم في وظائف جامعة الأزهر

وأوضحت جامعة الأزهر أنه يشترط أن يكون المتقدم للوظائف المعلن عنها من خريجي جامعة الأزهر والتقدم لذات الكلية المتخرج منها.

كما يشترط في من يتقدم لشغل هذه الوظائف، ألا يكون قد سبق فصله من الدراسات العليا أو مسجلا فى تخصص غير المتقدم إليه والتقدم بشهادة من الدراسات العليا تفيد ذلك.

كما يشترط فى المتقدم لشغل وظيفة معيد ألا يزيد السن عن خمسة وثلاثين عاما عند تاريخ الإعلان و حسن السيرة والسلوك خلال هذه الفترة.