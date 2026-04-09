شُيع منذ قليل جثمان والد زوجة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية من مسجد العلي العظيم بألماظة.

شارك في الجنازة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور زكريا عزمي، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

وكانت وزارة التموين نعت والد زوجة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي وافته المنية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.