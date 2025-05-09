كيف تؤثر بعض الأطعمة على توقيت البلوغ للإناث؟ دراسة تكشف

كشفت دراسة أجراها باحثون من مركز فريد هاتش للسرطان أن الفتيات اللواتي يستهلكن أطعمة تزيد من الالتهابات في الجسم قد تبدأ لديهن الدورة الشهرية في سن مبكرة

وحلل الباحثون الأنظمة الغذائية لأكثر من 7500 طفلة تتراوح أعمارهن بين 9 و14 عامًا في هذه الدراسة، وذلك باستخدام مؤشرين: مؤشر يقيس قدرة الأطعمة والمغذيات على التنبؤ بالأمراض المزمنة، ومؤشر آخر يوضح مدى ارتباط النظام الغذائي بالالتهابات، وفقا لموقع "هيلث داي".

تأثير الالتهابات

وأظهرت الدراسة أن الفتيات اللواتي يتناولن أطعمةً مسببةً للالتهابات أكثر عرضة بنسبة 15% لبدء دورتهن الشهرية في الشهر التالي.

بينما قلل اتباع نظام غذائي صحي من احتمالية حدوث ذلك بنسبة 8%.

وبدء الدورة الشهرية المبكرة ليس مجرد علامة فارقة. فهو مرتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الثدي وأمراض القلب والسكري في وقت لاحق من الحياة".

النظام الغذائي الصحي

ويرتبط اتباع نظام غذائي صحي في أواخر الطفولة والمراهقة المبكرة بتأخر بدء الدورة الشهرية الأولى لدى الفتيات مقارنةً بمن يتبعن نظاماً غذائياً أقل صحة".

وعند أخذ تقدير نسبة الدهون في وزن الجسم في الاعتبار، ظل الارتباط قائماً، ما يعني أن زيادة الوزن ليست السبب.

وقد تؤثر عوامل بيئية أخرى، مثل تلوث الهواء أو المواد الكيميائية في منتجات العناية الشخصية، أيضاً على موعد بدء سن البلوغ لدى الأطفال.

وتضمنت الأطعمة المسببة للالتهابات: اللحوم المصنعة، والأطعمة والمشروبات السكرية، والكربوهيدرات المكررة، الأطعمة المقلية، والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة مثل السمن النباتي.

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