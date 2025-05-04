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احذر الجلد الرخامي قد يكون علامة على ورم خطير

11:00 ص الأحد 04 مايو 2025

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كشفت الدكتورة كاميليا تابييفا أخصائية الغدد الصماء أن الجلد قد يصبح "رخاميا" بسبب ورم الغدة الكظرية.

وقالت كاميليا: "ورم القواتم هو ورم نادر ونشط هرمونيا ينشأ في الغدة الكظرية، وهي غدة حيوية مسؤولة عن إنتاج هرموني الأدرينالين والنورادرينالين. يصيب هذا الورم حوالي شخص واحد من كل 200 ألف فرد."

وتابعت: "تتمثل الأعراض في ارتفاع مفاجئ في مستوى ضغط الدم الانقباضي، والخوف غير المبرر، أو الشعور برعشة داخلية، أو شحوب الجلد أو احمرار الوجه، أو تشققات جلدية وتعرق مفرط"، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يصاب الأشخاص الذين يعانون من داء السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم على الرغم من وزن جسمهم الطبيعي، في بعض الأحيان بورم القواتم.

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