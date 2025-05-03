انتبهوا.. هذا الجزء من الدجاج يرفع السكر ويدمر القلب

كتبت- أسماء مرسي:

الدجاج جزءا أساسيا من نظام غذائي صحي ومتوازن، فهو مصدر غني بالبروتين وقليل الدهون نسبيا، لكن، رغم فوائده يكمن خطر خفي في جزء يتناوله الكثيرون دون وعي كامل بتأثيره السلبي على الصحة.

في هذا الصدد، كشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح لـ"مصراوي" عن اعتقاد شائع يراه الكثيرون بأن جلد الدجاج ليس سوى إضافة "مقرمشة لذيذة" إلى وجباتهم، وهذا أمر خاطىء تماما.

غنى بالدهون المشبعة

يكمن الخطر الأكبر في جلد الدجاج في محتواه العالي من الدهون المشبعةن التي تتراكم في الأوعية الدموية، ترتبط بشكل مباشر بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، وهو العدو الأول لصحة الشرايين.

ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا التراكم إلى تصلب الشرايين، وهي حالة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

تأثير سلبي على مرضى السكري

الاستهلاك المنتظم لهذه القشرة الغنية بالدهون يمكن أن يعيق استجابة الجسم للإنسولين، وهي حالة تعرف بمقاومة الإنسولين، ونتيجة لذلك، ترتفع مستويات السكر في الدم، ما يزيد من مضاعفات مرض السكري من النوع الثاني ويجعل السيطرة عليه أكثر صعوبة.

محفز للالتهابات

يزداد الخطر عند تناول جلد الدجاج المقلي، حيث يضاف إلى الدهون المشبعة تأثير الدهون المهدرجة والزيوت المستخدمة في القلي، هذه المكونات تُعد عوامل قوية لتحفيز الالتهابات المزمنة في الجسم.

وتكمن خطورة هذه الالتهابات في تأثيرها السلبي على صحة القلب والأوعية الدموية، ما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

سعرات حرارية خفية

المحتوى العالي الموجود في جلد الدجاج غني بالسعرات الحرارية "الخفية"، التي تُسهم كبير في زيادة الوزن، وهو عامل خطر معروف يرتبط بالعديد من المشكلات الصحية، مثل أمراض القلب والسكري.

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