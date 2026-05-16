نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، مقطع فيديو يوثق أعمال التطوير وإعادة التأهيل الجارية في عدد من شوارع منطقة وسط البلد بالقاهرة، مشيدًا بحجم التغيرات التي تشهدها المنطقة.

وقال "يونس"، تعليقًا على الفيديو إن ما يجري في شوارع وسط البلد "يعكس نقلة حضارية كبيرة"، موضحًا أن أعمال إعادة التأهيل وطلاء واجهات المباني تمثل خطوة مهمة في إحياء الطابع المعماري والتاريخي للمنطقة.

وأضاف أن المشاهد الحالية تعكس صورة مبهرة لما يجري على أرض الواقع، في إطار خطة الدولة لإعادة تطوير القاهرة الخديوية وتحويلها إلى منطقة حضارية متكاملة تحافظ على قيمتها التاريخية.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شاهد اليوم بعض العروض واللوحات الفنية في المتحف المفتوح بوسط البلد