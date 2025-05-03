احمِ نفسك من أمراض القلب.. 5 مشروبات تخفض الكوليسترول الضار بالدم

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض المشروبات الصحية أن تمنح جسمك فوائد عديدة، منها تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

وبحسب موقع هيلث لاين، فإن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب، ويمكن تفادي هذا الأمر عن طريق تناول بعض المشروبات الطبيعية، لتحسين صحة القلب، وهي:

عصير البنجر

عصير البنجر يحتوي على مركبات النترات الطبيعية التي تساهم في تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم، بالإضافة إلى تقليل الكوليسترول الضار في الدم.

الشاي الأخضر

مشروب الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، خاصة الكاتيكين، والتي تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء وتحسين صحة الأوعية الدموية.

عصير التفاح

يحتوي عصير التفاح على البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، والعمل على تحسين صحة القلب.

ماء الليمون

ماء أو عصير الليمون يعزز عملية الهضم ويساهم في تقليل تراكم الكوليسترول الضار في الدم، بفضل محتواه الغني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي.

عصير البرتقال

عصير البرتقال يحتوي على فيتامين C ومركبات الفلافونويد، والتي تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة النوع الجيد منه، وتحسين صحة القلب.

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